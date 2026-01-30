TOKİ sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım’da başladı ve 19 Aralık’ta sona erdi. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri ise, 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da başlatıldı ve plan doğrultusunda 29 Aralık 2025 – 12 Mart 2026 tarihleri arasında iller bazında etap etap yapılacak. Projede yer alan konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde, diğer illerde ise Mart 2027’de yapılması planlanıyor. Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. İşte il il güncellenen kura çekim takvimi.