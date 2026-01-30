TOKİ sosyal konut projesinde kura takvimi yeniden şekillendi. 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri sürerken, Bakan Kurum'un açıklamasıyla 9 ilin daha kura tarihi netleşti. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. TOKİ kura çekilişi yapılacak güncel iller Samsun, Nevşehir ve Bartın olacak. Peki, TOKİ 31 Ocak 2026 Samsun, Nevşehir, Bartın kura çekilişleri saat kaçta, nereden izlenir? İşte TOKİ kura çekilişlerine dair güncel bilgiler.
TOKİ sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım’da başladı ve 19 Aralık’ta sona erdi. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri ise, 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da başlatıldı ve plan doğrultusunda 29 Aralık 2025 – 12 Mart 2026 tarihleri arasında iller bazında etap etap yapılacak. Projede yer alan konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde, diğer illerde ise Mart 2027’de yapılması planlanıyor. Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. İşte il il güncellenen kura çekim takvimi.
31 OCAK 2026 KURALARI HANGİ İLLERDE ÇEKİLECEK?
31 Ocak 2026 Cumartesi günü TOKİ kura çekilişi yapılacak iller şu şekilde; Samsun, Nevşehir ve Bartın.
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekimi tamamlanan illerde başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları il bazında yayımlanan isim listeleri üzerinden öğrenebiliyor.
Kura sonucu sorgulaması yapmak isteyen adaylar, TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç ekranına girerek başvuru yaptıkları ili seçip hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.
Açıklanan illere ait kura listeleri, isim sıralamasına göre görüntüleniyor.
TOKİ Ocak ayı güncel kura takvimi