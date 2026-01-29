Yeni Şafak
Niğde TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE: 2 bin 604 sosyal konut TOKİ Niğde kura çekilişi sonuçları isim listesi

Niğde TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE: 2 bin 604 sosyal konut TOKİ Niğde kura çekilişi sonuçları isim listesi

12:0829/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ’nin Niğde’de kura çekimi bugün yapılıyor. 2 bin 604 sosyal konut için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirleniyor. İşte sosyal konut TOKİ Niğde kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde Niğde etabı için kura zamanı geldi. Niğde merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 2 bin 604 konutun hak sahipleri, ocak ayındaki kura çekimiyle netleşecek.

Niğde TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?

Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


Niğde TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE


#TOKİ
#TOKİ kura çekilişi
#Niğde TOKİ kura sonuçları
