FCSB Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? FCSB Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu mücadele

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Romanya'nın FCSB ekibine konuk olacak. Futbol tutkunları zorlu mücadele öncesinde FCSB (eski adıyla Steaua București) Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve maç şifresiz kanalda mı? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Yayın bilgileri belli olan Fenerbahçe'nin Avrupa maçına dair tüm detayları sayfamızda derledik. İşte 29 Ocak 2026 FCSB-Fenerbahçe maçı yayın detayları ve maçtan istatistikler...

1 /6 UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 haftada 11 puan toplayan Fenerbahçe, 29. sırada ve 6 puanı bulunan Romanya ekibi FCSB'ye konuk olacak. Avrupa Ligi'ndeki serüvenin sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet. Maça az bir süre kala futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadelenin yayın detayları da netleşti. İşte FCSB-Fenerbahçe maçı kanal ve saat bilgileri ile maç öncesi istatistik verileri.

2 /6 FCSB Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında FCSB ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 29 Ocak Perşembe akşamı saat 23.00'da başlayacak mücadele TRT 1 kanalından şifresiz canlı olarak izlenebilecek.





3 /6 Fenerbahçe, Avrupa'da 298. maçında

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında bu akşam Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 298. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 297 müsabakada 117 galibiyet ve 116 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 418 gol gördü.

4 /6 UEFA Avrupa Ligi'nde 101 maça çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 101 maça çıktı. Norveç deplasmanında Brann karşısında 100. mücadelesinde boy gösteren sarı-lacivertliler, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe son maçında ise sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 kaybetti. Fenerbahçe bu kulvarda çıktığı 101 maçta 49 galibiyet, 30 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 145 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 102 gol gördü.

5 /6 '2' numaralı kupada 156. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 155 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 48 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 217 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 193 gol gördü.