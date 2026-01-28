Amerika vizesi, Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapabilmek için yabancı vatandaşların almak zorunda olduğu resmi bir izin belgesidir. Kişinin pasaportuna işlenir ve ABD'ye seyahat etmek isteyenlere giriş hakkı sağlar. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, öğrenci, değişim programı ve çalışma vizelerine başvuracak kişiler için dikkat çeken yeni bir uygulamayı devreye soktu. Buna göre, belirli vize türleri için başvuru yapanlardan sosyal medya hesaplarını “herkese açık” hale getirmeleri istenecek.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, F, M ve J tipi vizelerin yanı sıra nitelikli iş gücüne yönelik H-1B vizesi ile bu kapsamdaki H-4 aile vizelerine başvuracak kişilerin, tüm sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını başvuru inceleme süresi boyunca herkese açık tutmasının zorunlu olacağı duyuruldu.

Amerika Vizesine Nereden Başvurulur?

Amerikan vizesi başvuruları Ankara ABD Büyükelçiliği’ne ve İstanbul ABD Başkonsolosluğu’na yapılabilir:

ABD Ankara Büyükelçiliği nerede?

Adres: 1480. Sokak, No: 1, Çukurambar Mahallesi, 06530, Çankaya, Ankara Telefon: (0312) 294 00 00

İstanbul ABD Başkonsolosluğu nerede?

Adres: Poligon Mahallesi, Sarıyer Caddesi, No: 75, İstinye, 34460, Sarıyer, İstanbul Telefon: (0212) 335 90 00 Konsolosluklar, ayrıca Amerika pasaportu işlemlerine de bakmaktadır.

Amerika Vizesine Nasıl Başvurulur?

“Amerika vize başvurusu nasıl yapılır?” sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir:

Amerika’ya hangi amaçla seyahat edileceği belirlenmelidir. İş, turizm, eğitim, tıbbi tedavi ya da transit geçiş gibi farklı amaçlara uygun vize türleri bulunur. Turizm ya da iş amaçlı seyahatler için B1/B2 ziyaretçi vizesi, ABD üzerinden başka bir ülkeye geçiş için C kategorisi transit vizesi gereklidir.

ABD’ye gitmek için en önemli adımlardan biri DS-160 formunu doldurmaktır. Bu form, tüm göçmen olmayan vize başvuruları için zorunludur. DS-160, çevrim içi olarak CEAC Web sitesinde doldurulur. Ardından bir onay sayfası oluşturulur. Bu sayfa başvuru sürecinde kullanılır.

DS-160 formu tamamlandıktan sonra ABD’nin resmi vize başvuru sisteminde bir kullanıcı hesabı oluşturulması gerekir. Bu hesap üzerinden başvuru adımları takip edilebilir, randevu alınabilir ve ödeme yapılabilir.

Vize başvuru ücreti (MRV) ödenmelidir. Ödeme tamamlandıktan sonra ödeme onayının muhafaza edilmesi gereklidir.

Konsolosluktan randevu alınmalıdır. Randevu sırasında parmak izi alınır ve gerekli belgelerle birlikte mülakat yapılır. Bu belgeler arasında DS-160 onay sayfası, pasaport, fotoğraf ve ödeme belgesi gibi evraklar bulunur.

Amerika Vizesi Nasıl Alınır?

Konsolosluktan alınan randevunun ardından başvuru sahipleri mülakata girer. Mülakatın ardından konsolosluk yetkilisi, Amerika vize başvurusu ile ilgili bilgi verir. Mülakat sonucunda vizenizin onaylanıp onaylanmadığını öğrenmek ve pasaportunun teslimiyle ilgili detayları öğrenmek için Amerika konsolosluğu tarafından verilen talimatlar takip edilmelidir. Başvurunun durumu ve teslimat detayları konsolosluğun Web sitesinden de takip edilebilir. Amerika vizesi başvurusu için uçak bileti ya da otel rezervasyonu beyan etme şartı yoktur. Vize alındıktan sonra uçak bileti ve konaklama rezervasyonu yaptırılabilir.

Amerika Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Tüm vize kategorileri için geçerli olmak üzere Amerika vizesi için gerekli evraklar şunlardır:

Pasaport (ABD'deki kalış süresinden itibaren en az 6 ay daha geçerli olmalıdır.)

DS-160 Vize başvuru formu (Göçmen Olmayan Vize Başvuru Formu onay sayfası)

Onay ve talimatlar sayfası (ABD vize randevu başvurusu alındıktan sonra yazdırılan sayfa)

Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, 5x5 cm ölçülerinde, renkli vesikalık fotoğraf)

Önceki ABD vizesi (Varsa, en son ABD vizesinin bulunduğu pasaport)

Aile bağları belgeleri (Duruma göre evlilik cüzdanı ve/veya çocuklar için nüfus cüzdanı).

B1/B2 vizeleri, Amerika’ya geçici süreyle seyahat eden kişilere verilen vize türlerinden biridir. B1 vizesi iş amacıyla seyahat eden kişilere yöneliktir. Bu vize, iş toplantılarına katılma, mesleki konferanslar ya da sözleşmeler gibi iş amaçlı etkinliklere katılmak için alınmalıdır. B2 vizesi ise turizm, tatil, aile ziyareti, tıbbi tedavi amacıyla Amerika’ya seyahat eden kişilere verilir. Her iki amaçla da ülkeye seyahat etmek isteyenler, B1/B2 kombine vizesi almalıdır.

ABD Öğrenci Vizesi Nedir, Nasıl Alınır?

Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim almak isteyenlerin öğrenci vizesine sahip olması gerekir. Eğitim programı ve başvuru sahiplerinin öğrenim görmeyi planladığı okul türüne göre F ya da M vizesi alınabilir.

(F/M) Akademik Vize, Akademik Olmayan Öğrenci Vizesi ya da Dil Öğrencisi Vizesi: ABD’de akademik ya da mesleki olmayan programlarda eğitim alacak öğrenciler için gereklidir. Öğrenciler SEVIS sistemine kaydedilir ve I-20 formu üzerinden işlemler başlatılır.

(J) Değişim Programı Vizesi: J-1 vizesi, ABD’de onaylı değişim programlarına katılacak kişiler içindir. Program katılımcıları SEVIS sistemine kaydedilir ve DS-2019 formu ile başvuru yapar.

Öğrenci Vizesi Şartları Nelerdir?

Amerika’da öğrenim görmek isteyenler, aşağıdakilere denk kurumlarda eğitim almak üzere vize başvurusunda bulunabilir:

Üniversite ya da kolej

Lise

Özel ilkokul

İlahiyat okulu

Konservatuvar

Dil eğitim programı dahil olmak üzere başka bir akademik kurum

Dil eğitim programı dışında mesleki ya da farklı bir akademik olmayan kurum

ABD Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler

Öğrenci vizesi için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir:

Geçerli pasaport

Fotoğraflı çevrim içi göçmen olmayan vize başvuru form DS-160

Başvuru ücreti ödeme makbuzu

Akademik ve dil öğrencileri için göçmen olmayan (F-1) öğrenci statüsü uygunluk belgesi (I-20) ya da mesleki öğrenciler için göçmen olmayan (M-1) öğrenci statüsü uygunluk belgesi (I-20)

Bu belgelere ek olarak aşağıdaki ek belgeler istenebilir:

Okullardan aldığınız transkriptler, diplomalar, dereceler ya da sertifikalar

ABD'deki okulun gerektirdiği standart test puanları

Eğitim programı tamamlandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılma niyetini gösteren belgeler

Eğitim, yaşam ve seyahat masraflarının nasıl ödeneceğine dair belgeler

Dil yeterlilik belgesi ise vize için zorunlu tutulmasa da Amerika’da başvurulan okul tarafından istenebilir. Birçok SEVP sertifikalı okul, TOEFL ya da IELTS testlerini kabul eder.

ABD Çalışma Vizesi Nedir, Nasıl Alınır?

ABD'de çalışmak isteyen kişiler, işleri doğrultusunda vize talebinde bulunmalıdır. İstihdam belirli bir süre içinse başvuru sahibi, geçici istihdam vizesi için başvurabilir. Geçici işçi vizesi için başvuranların onaylanmış bir dilekçeye sahip olması gerekir.

(D) Mürettebat Vizesi: Gemiler ya da uluslararası havayollarında çalışanlar için mürettebat (D) vizesi gereklidir. Yolcu gemileri ve ticari uçaklardaki görevli personel bu vizeye başvurabilir.

(I) Basın Mensubu ve Gazeteciler Vizesi: Medya çalışanlarının alması gereken bu vize, ABD’de gazetecilik ya da film prodüksiyonu gibi işler için kullanılır. Basın mensupları, yabancı medya kuruluşları adına ABD’de çalışabilir.

(E1/E2) Tüccar/Yatırımcı Vizesi: Bu vize, ABD ile ticaret anlaşması olan ülkelerden gelen kişilere yöneliktir. ABD’de ticaret yapmak ya da sermaye yatırımı gerçekleştirmek için kullanılır.

(H, L, O, P, Q, R) Geçici Çalışma/Staj Vizesi: ABD’de geçici işlerde çalışmak isteyenlerin alması gereken özel vize kategorileridir. Çoğu geçici çalışma vizesi için işverenin USCIS onayı alması gerekir.

ABD Çalışma Vizesi Şartları Nelerdir?

Herhangi bir meslekte, en az lisans derecesi ya da eşdeğer deneyimde uzmanlık

Stajyer ya da özel eğitim ziyaretçisi

Geçici tarım işçisi

Bilim, sanat, eğitim, iş veya atletizm alanında olağanüstü bir yetenek ya da başarı

Sporcular ya da spor grubu üyeleri

Bireysel ya da grup olarak sanatçılar

Uluslararası kültürel değişim programı katılımcıları

Çalışma Vizesi İçin Gerekli Belgeler

Geçerli pasaport

DS-160 formunun onay sayfası

Dilekçe (I-129 formu)

D vizesi için şirketin antetli kağıdına basılan kişinin çalışma durumunu ve ABD’de kalınacak süreyi gösteren belge, çalışma mektubu, sözleşme ve gemi adamı cüzdanı

I vizesi için basın kartı kopyası ile kişilerin çalışma süresini ve ABD’de ne kadar kalacağını gösteren belge