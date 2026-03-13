Son dakika haberi: Tarihçi ve Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü 78 yaşında hastanede hayatını kaybetti.
Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği açıklanmıştı.
İlber Ortaylı vefat etti
78 yaşındaki Tarihçi İlber Ortaylı bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Bugün hayatını kaybettiği açıklandı.
İlber Ortaylı kimdir?
İlber Ortaylı, 1947 yılında Avusturya’nın Bregenz kentinde doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul ve Ankara’da tamamlayan Ortaylı, 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olmuştur.
1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitiren Ortaylı, daha sonra Viyana Üniversitesi’nde Slavistik ve Orientalistik alanlarında eğitim almıştır. Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi’nde Prof. Halil İnalcık ile gerçekleştirmiştir.
1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler” başlıklı teziyle doktora derecesi almıştır. 1979 yılında “Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu” adlı çalışmasıyla doçent, 1989 yılında ise profesör unvanını kazanmıştır. Akademik kariyeri boyunca Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiş, seminer ve konferanslara katılmıştır.
989-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne geçen Ortaylı, iki yıl sonra Bilkent Üniversitesi’nde görev almıştır. 2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü’ne atanmıştır.
Akademik çalışmalarında ağırlıklı olarak Osmanlı tarihi ve Rusya tarihi üzerine araştırmalar yapan Ortaylı’nın yerli ve yabancı bilimsel dergilerde çok sayıda makalesi yayımlanmıştır. Türkçe ve Osmanlıcanın yanı sıra Kırım Tatarcası, Arapça, Farsça, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Latince, Yunanca, Rusça, Slovakça, Romence, Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça bilmektedir. Ayrıca Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesidir.