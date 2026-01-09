İçişleri Bakanlığı bayram tatilinde trafik kazalarını en aza indirmek için otoyollardaki radar kontrolünü artırmıştı. Trafik kazalarının önlenmesini hedefleyen kanun teklifi, Kurban Bayramı'ndan sonra Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek. Teklif, trafik kurallarına uymayarak yol güvenliğini tehlikeye atanlara caydırıcı cezalar içeriyor. Bayram boyunca hız limitleri için konulan EDS sistemleri gündem olmuştu. Vatandaşlar trafik cezası ihlali yapıp yapmadığını merak ediyor. Peki,e-Devlet ve GİB ekranı üzerinden trafik cezası nasıl sorgulanır? Araç plakasına yazılan trafik cezası ve ehliyete yazılan trafik cezası nasıl, nereden öğrenilir? İşte trafik cezası sorgulama ve ödeme ekranına ilişkin ayrıntılar.
Bayram tatili için yollara düşen vatandaşlar adım başı yapılan radar kontrolü ve trafik cezaları denetimlerinden geçti. Trafikte cezai yaptırımların artması ile trafik cezası alan sürücülerin sayısı da arttı. Peki, trafik cezası aldığınızı nasıl öğrenir, nereden sorgularsınız? İşte konuyla ilgili bilgiler...
Trafik cezası nasıl sorgulanır?
Genellikle araç muayene zamanı öncesi kontrollerde haberdar olduğunuz trafik cezanızı, gecikme faizi işlemeden öğrenmeniz ve ödeme yapmanız mümkün. Adınıza kayıtlı bir trafik cezanız olup olmadığını öğrenmek için emniyet müdürlüğüne gitmenize gerek yok. Bu işleminizi online olarak rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Trafik cezaları sorgulama işlemlerini; EGM internet sitesinde bulunan Trafik Ceza Sorgulama sayfasından, e-Devlet’te bulunan Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama sayfasından, Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesi internet sitesinde bulunan MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme sayfasından, internet bankacılığı/mobil bankacılık üzerinden ya da SMS yoluyla yapabilirsiniz. Trafik cezası sorgulama için T.C. kimlik numaranız, vergi numaranız üzerinden ceza durumunuzu öğrenebilirsiniz.
e-Devlet üzerinden trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır?
e-Devlet üzerinde bulunan Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama sayfasından T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle trafik cezası sorgulama işleminizi yapabilirsiniz. e-Devlet için gerekli olan şifrenizi de eğer hatırlamıyorsanız, yeniden şifre alma adımlarını takip ederek yeni bir şifre oluşturma talebinde bulunabilir veya internet ya da mobil bankacılık hizmeti üzerinde bulunan e-Devlet yönlendirme linkini kullanabilirsiniz. Ek olarak, tüm özel ve kamu işletmesine ait ücretli yollar için mevcut geçiş borçlarınızı Karayolları Genel Müdürlüğü Geçiş İhlal Sorgulama sayfası üzerinden de sorgulayabilirsiniz.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) üzerinden trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) internet sitesinde bulunan Trafik Ceza Sorgulama sayfasından borcunuzu öğrenebilir ve ödemenizi yapabilirsiniz. Online İşlemler sayfasından eğer kendi aracınıza ilişkin bilgi almak istiyorsanız, Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi) başlığına tıklayın. Plakanızı yazarak trafik cezanıza ilişkin tarih, cezanın sebebi ile ve borç olup olmadığını ve varsa borç tutarını öğrenebilirsiniz. Bu sayfa üzerinden eğer park cezası almışsanız, aracınızın çekildiği otoparkın bilgisine de erişebilirsiniz.
GİB İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinden trafik cezası borcunu sorgulama işlemi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesindeki MTV ve Trafik Para Cezası başlığından yapılabiliyor. Trafik cezanızı GİB internet sitesinden sorgulamak için, İnteraktif Vergi Dairesi’ne girdikten sonra ana sayfada bulunan ‘’MTV ve Trafik Para Cezası’’ başlığına tıklayın. Açılan pencereye T.C. kimlik numaranızı, plaka numaranızı ve ekranda verilen güvenlik kodunu girerek sorgulama işlemini tamamlayın.
Trafik cezası ödemesi nasıl yapılır?
Farklı kanallardan trafik cezası ödeme işlemini tamamlamanız mümkün. Ödemenizi e-Devlet üzerinden yapmak istiyorsanız, sisteme giriş yapıp “Trafik Para Cezası Sorgulama ve Ödeme” sayfasına giderek, sizden istenen bilgileri doldurduktan sonra ödemenizi yapabilirsiniz. Ayrıca İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesinden “MTV ve Trafik Cezası Ödeme” sekmesine tıklayıp T.C. kimlik numaranız ve araç plakanızı girerek ödemenizi yapabilirsiniz.
Trafik cezasını erken ödeme indiriminden nasıl faydalanılır?
Trafik cezanızı, ceza tebliğ tarihinden sonraki 1 ay içerisinde ödemeniz durumunda %25 oranında erken ödeme indirimi kazanırsınız. İndirimden faydalanmak için ceza makbuzunuzu ve tebliğ zarfını/belgesini yanınızda bulundurmayı unutmayın.
Trafik cezasına nasıl itiraz edilir?
Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesine göre, plakaya yazılan cezalarda ve trafik polisinin aracınızı durdurarak yazdığı cezalarda, itiraz süreniz 15 gün olup; plakaya yazılan cezalarda bu süre tebliğ tarihinden itibaren başlarken, yüz yüze yazılan cezalarda ise yazıldığı tarihten itibaren başlıyor. Cezaya itiraz etmek için Trafik Mahkemelerine başvurabilirsiniz. İtiraz talebi oluşturmak için dava dilekçesi, para cezası karar tutanağı fotokopisi, tebligat fotokopisi, ruhsat fotokopisi, kimlik ve ehliyet fotokopisi gerekiyor.
Kırmızı ışık ihlali yapan yandı
Düzenleme ile kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin liraya yükseltilecek. İhlalin tekrarında cezalar kademeli artırılacak. 1 yılda 2. kez ışık ihlalinde 10 bin lira ceza ödenecek. Kırmızı ışıkta geçerek trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin ise ayrıca ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak. Işık ihlaliyle trafik kazasına sebep olmada ehliyetine el konulacak.
Alkollü araç kullanma cezası da artacak
Sahte plaka kullanmanın cezası da 140 bin lira olacak. Trafik akışını engelleyenler 90 bin lira idari para cezası ödeyecek. 'Dur' ikazına uymayarak kaçanlara da 200 bin lira ceza uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Araçları da 60 gün süreyle trafikten men edilecek.
Uyuşturucu madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri iptal edilecek. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilenlere verilen idari para cezası ise 25 bin liraya yükseltilecek.