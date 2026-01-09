Kırmızı ışık ihlali yapan yandı





Düzenleme ile kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin liraya yükseltilecek. İhlalin tekrarında cezalar kademeli artırılacak. 1 yılda 2. kez ışık ihlalinde 10 bin lira ceza ödenecek. Kırmızı ışıkta geçerek trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin ise ayrıca ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak. Işık ihlaliyle trafik kazasına sebep olmada ehliyetine el konulacak.





Alkollü araç kullanma cezası da artacak





Sahte plaka kullanmanın cezası da 140 bin lira olacak. Trafik akışını engelleyenler 90 bin lira idari para cezası ödeyecek. 'Dur' ikazına uymayarak kaçanlara da 200 bin lira ceza uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Araçları da 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

Uyuşturucu madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri iptal edilecek. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilenlere verilen idari para cezası ise 25 bin liraya yükseltilecek.



