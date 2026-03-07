Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar kapsamında Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevinden sonra Türkiye’nin Vatikan nezdindeki büyükelçisi olarak atandı. Bu atama ile Altun, Türkiye’yi Vatikan nezdinde temsil edecek. İşte büyükelçi atamaları.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine atandı. 7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazetede yer alan atama kararına göre,
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğine Mustafa Kibaroğlu,
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı,
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun ve
Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes atandı.