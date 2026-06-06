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Taşacak Bu Deniz sezon finalinde kimler ayrılacak? Taşacak Bu Deniz 2. sezon kadrosu açıklandı mı?

Taşacak Bu Deniz sezon finalinde kimler ayrılacak? Taşacak Bu Deniz 2. sezon kadrosu açıklandı mı?

09:396/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Taşacak Bu Deniz, bu akşam yayınlanacak sezon finaliyle izleyicilerine duygu ve gerilim dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Final bölümünde yaşanacak ayrılıklar ve karakterlerin akıbeti merak konusu olurken, oyuncu Burcu Cavrar'ın açıklamaları dikkatleri yeni gelişmelere çevirdi.

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de sezon finali heyecanı yaşanıyor. Hikâyenin kritik bir dönemece girdiği son bölüm öncesinde, bazı karakterlerin diziye veda edeceği yönündeki iddialar izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ YENİ SEZONDA KİMLER OLACAK?

Muhabirin sorduğu 'Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonunda olacak mısınız? soruya Cavrar, "Evet tabi, hepimiz için yolculuk şimdilik oraya doğru gidiyor." cevabında bulunması dizideki hiçbir oyuncunun şuanlık projeden ayrılmayacağını gözler önüne serdi.

Dolayısıyla da Burcu Cavrar'ın verdiği bu cevapla birlikte Taşacak Bu Deniz'in son yayınlanan fragmanında Oruç'un vurulma sahnesi, karakterin sonunu getirmeyeceğini ortaya çıkardı.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ SEZON FİNALİ SAAT KAÇTA? TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

TRT1 ekranlarının reytingi yüksek dizisi Taşacak Bu Deniz, bu akşam saat 20.00'da 31. bölümüyle birlikte sevenlerinin karşısında olacak.

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