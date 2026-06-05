ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte, 2026 sınav takviminde yer alan ALES/2 oturumunun tarihinin değiştirildiği duyuruldu. NATO Zirvesi nedeniyle alınan erteleme kararı sonrası daha önce 26 Temmuz 2026 olarak planlanan sınav için yeni tarih araştırmaları hız kazandı; adaylar “ALES ertelendi mi, yeni sınav günü ne zaman?” sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, ALES 2 ne zaman? ALES 2 yeni sınav tarihi belli oldu mu? İşte yeni 2026 ÖSYM sınav takvimi...

1 /5 ALES ertelendi mi sorusu, 2026 yılı ikinci oturumuna girmeye hazırlanan adayların gündeminde. ÖSYM'den 2026 sınav takvimi ile ilgili güncelleme açıklaması geldi. Yapılan duyuruda 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne yönelik alınan tedbirler kapsamında bazı sınav tarihlerinin güncellendiği ifade edildi. ALES/2 oturum günü ve tarihi de bu bağlamda gündeme geldi. Peki ALES ertelendi mi? 2026-ALES/2 sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

2 /5 ALES ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nde güncelleme yapıldı. ÖSYM'nin "osym.gov.tr" adresinden yayımlanan 2026 ÖSYM Sınav Takvimi bu doğrultuda güncellendi.



3 /5 Konuyla ilgili ÖSYM'den gelen açıklama şu şekilde; "7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;



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2026 ÖSYM Sınav Takvimi’nde 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-ALES/2)2 Ağustos 2026 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir."