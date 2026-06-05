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ALES sınav sonuçları 2026 sonuç sorgulama sayfası! ÖSYM ALES/1 sınav sonucu açıklandı mı? sonuc.osmy.gov.tr

ALES sınav sonuçları 2026 sonuç sorgulama sayfası! ÖSYM ALES/1 sınav sonucu açıklandı mı? sonuc.osmy.gov.tr

11:315/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

2026 ALES/1 sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte binlerce aday, sınav puanlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntülemeye başladı.

ALES/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.

ALES/1 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 10 Mayıs'ta uygulanan 2026-ALES/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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ALES sınav sonuçları 2026 sonuç sorgulama sayfası! ÖSYM ALES/1 sınav sonucu açıklandı mı? sonuc.osmy.gov.tr