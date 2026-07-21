Denize düşen Atina yılana sarıldı: Türkiye korkusu gizli iş birliğine yöneltti

Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımlar bölgede ve dünyada dengeleri değiştirmeye devam ediyor.

Son dönemde Adalar denizi ve Kıbrıs meselelerinde Ankara'ya karşı bir tutum içerisine giren Yunanistan terör devleti İsrail ile ittifak arayışına girdi. Askeri anlamda geri planda kalmak istemeyen Atina yönetimi çareyi siyonist şebekenin kayığına binmekte buldu.

F-35 ihtimali panikletti

ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden değerlendirebileceğine yönelik açıklamalar, Doğu Akdeniz'de yankı uyandırdı. İsrail basınına göre, Ankara'nın yeniden F-35 filosuna sahip olma ihtimali başta Yunanistan olmak üzere bölge ülkelerinde askeri denge hesaplarını değiştirdi.

İsrail merkezli Globes gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin hava gücünü artırma olasılığı karşısında Atina yönetimi, hava kuvvetlerinin taarruz kapasitesini güçlendirmek için İsrail yapımı silah sistemlerine yöneldi.

İsrail'e sarıldılar

Haberde, Yunanistan'ın F-16 savaş uçaklarına Rampage ve Spice mühimmatlarının entegre edilmesine yönelik sertifikasyon sürecinde sona yaklaşıldığı belirtildi. Kathimerini gazetesine dayandırılan bilgilere göre, entegrasyon çalışmalarının önümüzdeki haftalarda tamamlanması, sistemlerin operasyonel testlerinin ise eylül ayında yapılması planlanıyor.

Atina'nın, atış testleri tamamlanmadan entegrasyon sürecini hızlandırma kararı aldığı da haberde dikkat çekti.

F-35

Endişenin odağında 'Türkiye korkusu' var

İsrail basınına göre, Yunanistan'ın savunma alanındaki bu adımlarının arkasında Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil olabileceği yönündeki beklentiler bulunuyor. Haberde, Atina'nın Washington ile ilişkileri nedeniyle olası F-35 satışına açık şekilde karşı çıkmakta zorlandığı değerlendirmesi de yer aldı.

Öte yandan, gelecek yıl ilk F-35 teslimatını almaya hazırlanan Yunanistan'ın yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de Türkiye'nin hava gücündeki olası artışı yakından izlediği aktarıldı.

38 F-16 için ABD'den onay bekleniyor

Kathimerini'nin haberine göre, Atina yönetimi ayrıca 38 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu için Washington'dan gelecek kararı bekliyor. ABD'nin eylül ayında onay vermesi halinde yaklaşık 1 milyar euroluk anlaşmanın hayata geçirilmesi öngörülüyor. Modernizasyonun tamamlanmasıyla Yunanistan'ın yeni nesil F-16 filosunun 56'dan 120 uçağa çıkarılması hedefleniyor.

3 milyar euroluk "Aşil Kalkanı"

İsrail-Yunanistan savunma iş birliğinin en önemli başlıklarından biri ise "Aşil Kalkanı" projesi. Yaklaşık 3 milyar euro bütçeye sahip proje kapsamında Yunanistan'ın, İsrail üretimi çok katmanlı hava savunma sistemleriyle donatılması planlanıyor. Uzun süredir müzakere edilen projede görüşmelerin ise beklenenden yavaş ilerlediği ifade ediliyor.