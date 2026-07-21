Denize düşen Atina yılana sarıldı: Türkiye korkusu gizli iş birliğine yöneltti
Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının yeniden satılabileceği yönündeki beklenti, Yunanistan ve İsrail basınında geniş yankı buldu. İsrail merkezli Globes gazetesine göre Türkiye'nin askeri gücü karşısında ezilmek istemeyen Atina yönetimi, olası dengelere karşı hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla F-16 filosuna İsrail üretimi Rampage ve Spice mühimmatlarını entegre etme çalışmalarını hızlandırdı. Haberde ayrıca, Yunanistan'ın yaklaşık 3 milyar euroluk "Aşil Kalkanı" projesiyle çok katmanlı hava savunma sistemini geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.
Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımlar bölgede ve dünyada dengeleri değiştirmeye devam ediyor.
Son dönemde Adalar denizi ve Kıbrıs meselelerinde Ankara'ya karşı bir tutum içerisine giren Yunanistan terör devleti İsrail ile ittifak arayışına girdi. Askeri anlamda geri planda kalmak istemeyen Atina yönetimi çareyi siyonist şebekenin kayığına binmekte buldu.
F-35 ihtimali panikletti
- İsrail merkezli Globes gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin hava gücünü artırma olasılığı karşısında Atina yönetimi, hava kuvvetlerinin taarruz kapasitesini güçlendirmek için İsrail yapımı silah sistemlerine yöneldi.
İsrail'e sarıldılar
Haberde, Yunanistan'ın F-16 savaş uçaklarına Rampage ve Spice mühimmatlarının entegre edilmesine yönelik sertifikasyon sürecinde sona yaklaşıldığı belirtildi. Kathimerini gazetesine dayandırılan bilgilere göre, entegrasyon çalışmalarının önümüzdeki haftalarda tamamlanması, sistemlerin operasyonel testlerinin ise eylül ayında yapılması planlanıyor.
Atina'nın, atış testleri tamamlanmadan entegrasyon sürecini hızlandırma kararı aldığı da haberde dikkat çekti.
Endişenin odağında 'Türkiye korkusu' var
Öte yandan, gelecek yıl ilk F-35 teslimatını almaya hazırlanan Yunanistan'ın yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de Türkiye'nin hava gücündeki olası artışı yakından izlediği aktarıldı.
38 F-16 için ABD'den onay bekleniyor
Kathimerini'nin haberine göre, Atina yönetimi ayrıca 38 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu için Washington'dan gelecek kararı bekliyor. ABD'nin eylül ayında onay vermesi halinde yaklaşık 1 milyar euroluk anlaşmanın hayata geçirilmesi öngörülüyor. Modernizasyonun tamamlanmasıyla Yunanistan'ın yeni nesil F-16 filosunun 56'dan 120 uçağa çıkarılması hedefleniyor.
3 milyar euroluk "Aşil Kalkanı"
İsrail-Yunanistan savunma iş birliğinin en önemli başlıklarından biri ise "Aşil Kalkanı" projesi. Yaklaşık 3 milyar euro bütçeye sahip proje kapsamında Yunanistan'ın, İsrail üretimi çok katmanlı hava savunma sistemleriyle donatılması planlanıyor. Uzun süredir müzakere edilen projede görüşmelerin ise beklenenden yavaş ilerlediği ifade ediliyor.