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Adliye'deki o görüntülerin ardından Başsavcılık harekete geçti

Adliye'deki o görüntülerin ardından Başsavcılık harekete geçti

21:545/06/2026, Cuma
AA
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Kocaeli'de sosyal medya paylaşımı nedeniyle adliye personeli hakkında disiplin soruşturması başlatıldı
Kocaeli'de sosyal medya paylaşımı nedeniyle adliye personeli hakkında disiplin soruşturması başlatıldı

Gebze Adliyesi'nde vatandaşlara yönelik memur vakarına aykırı tavırlar sergileyen personel hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Meslek ilkelerini çiğneyen memur hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yayımlanan bir videoda adliye personelinin vatandaşlara yönelik kamu hizmeti etiği ve devlet memuru vakarına aykırı ifadeler kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşlarla alay etti

Adliyeye gelen vatandaşların kendisine sorduğu sorulardan rahatsızlık duyduğunu söyleyen şahıs,
"Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar"
diyerek vatandaşlarla alay etti.

Disiplin soruşturması başlatıldı

Açıklamada, adalet teşkilatının temel amacının vatandaşlara saygı, nezaket ve sabır çerçevesinde hizmet sunmak olduğu vurgulanarak, meslek ilkelerine aykırı davrandığı değerlendirilen personel hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.



#Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı
#Sosyal Medya
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