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Manavgat Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: Muhasebe ve zabıta müdürü de gözaltına alındı

Manavgat Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: Muhasebe ve zabıta müdürü de gözaltına alındı

13:405/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
DHA
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Soruşturmada elde edilen yeni bulgular, dosyanın kapsamını genişletti.
Soruşturmada elde edilen yeni bulgular, dosyanın kapsamını genişletti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tutuklu eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında muhasebe müdürü B.Ö., eski zabıta müdürü Turgay Şalgam ile iş insanı B.Ö. gözaltına alındı.

Manavgat'ta ‘Rüşvet’, ‘Zimmet’ ve ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçlarından geçen eylülde gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, tutuklandı.

Şükrü Sözen hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından devam eden soruşturmada, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadeler, elde edilen yeni deliller kapsamında aralarında muhasebe müdürü B.Ö., eski belediye zabıta müdürü Turgay Ş. ile iş insanı B.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


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