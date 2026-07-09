Tatilde yürek yakan facia: Küçük Seyit Hamza hayatını kaybetti
16:19, 09/07/2026, Perşembe
DHA
Havuza düşen çocuk kurtarılamadı.
İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil için Kocaeli'ne gelen 4 yaşındaki Seyit Hamza Arvasi, konakladıkları tesiste havuza düştü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yaptığı konaklama tesisinde havuza düşen Seyit Hamza Arvasi (4), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün ilçeye bağlı Oluklu Mahallesi'nde bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi. İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil için tesise gelen Seyit Hamza Arvasi, henüz bilinmeyen nedenle havuza düştü. Ailesi tarafından fark edilip sudan çıkarılan Seyit Hamza Arvasi, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Arvasi, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Seyit Hamza Arvasi’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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