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Kocaeli'de FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına darbe: 15 gözaltı kararı

Kocaeli'de FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına darbe: 15 gözaltı kararı

11:1823/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
IHA
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Aramalar sonucu bulunan materyallere incelenmek üzere ekipler tarafından el konuldu.
Aramalar sonucu bulunan materyallere incelenmek üzere ekipler tarafından el konuldu.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli’de faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 10 eğitim kurumuna ve hakkında yakalama kararı bulunan örgüt mensupları ile irtibatları bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Kocaeli'de örgüt adına faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 10 eğitim kurumu ile örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin FETÖ/PDY firarisi olduğu belirlenirken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, altın ile eğitim kurumlarına ilişkin çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Söz konusu materyallere incelenmek üzere ekipler tarafından el konuldu.



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