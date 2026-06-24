LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER 2026: Lise tercihleri ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu? Fen Lisesi, Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi il il taban puanları

2026 LGS tercihleri için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler, lise taban puanları, yüzdelik dilimler ve okul kontenjanlarını araştırmaya başladı. MEB takvimine göre LGS sonuçları ve tercihlere esas kontenjanlar 10 Temmuz’da açıklanacak, Anadolu lisesi, fen lisesi, imam hatip lisesi ve meslek lisesi tercihleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılacak.
2026 LGS tercihleri, 13-24 Temmuz tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak. Millî Eğitim Bakanlığı, sınav sonuçları ile tercihlere esas kontenjan tablolarını 10 Temmuz’da, yerleştirme sonuçlarını ise 5 Ağustos’ta açıklayacak.
2026 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 merkezî sınav başvuru ve uygulama kılavuzundaki takvime göre, 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz’da başlayacak. Öğrenciler, lise tercihlerini 24 Temmuz’a kadar e-Okul sistemi üzerinden tamamlayabilecek.
LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile okulların tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı gün yayımlanacak.
2026 LGS tercih ve yerleştirme takvimi şöyle:
LGS sonuçlarının açıklanması: 10 Temmuz 2026
Tercihlere esas kontenjanların ilanı: 10 Temmuz 2026
Lise tercihlerinin alınması: 13-24 Temmuz 2026
Yerleştirme sonuçlarının açıklanması: 5 Ağustos 2026
Birinci ve ikinci nakil süreci: 5-14 Ağustos 2026
LGS 2026 taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı?
Okulların 2026 yılına ait yerleştirme taban puanları ve okul bazlı yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. Bu veriler, tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak.
Öğrenciler tercih döneminde, önceki yılın taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini referans olarak değerlendirebilecek. Ancak taban puanların her yıl sınav sonuçlarına, tercih yoğunluğuna ve okul kontenjanlarına göre değişebileceği göz önünde bulundurulmalı.
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Lise kontenjanları ne zaman açıklanacak?
Fen liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, sosyal bilimler liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tercihlere esas 2026 kontenjanları, 10 Temmuz’da ilan edilecek.
Öğrenciler, tercihlerini kendi sınav sonuçları ile okulların kontenjanlarını dikkate alarak yapacak. Tercih işlemleri e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek.
LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan okul kontenjanları, 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçlarının ardından birinci ve ikinci nakil dönemleri başlayacak.
Nakil başvuruları ve sonuçlandırma işlemleri 5-14 Ağustos tarihleri arasında yürütülecek. Öğrenciler, boş kontenjan bulunan okullar için belirlenen tarihlerde yeniden tercih yapabilecek.
LGS taban puanları ve kontenjanları nereden sorgulanacak?
Lise taban puanları, yüzdelik dilimler, boş kontenjanlar ve yerleştirme sonuçları Millî Eğitim Bakanlığının e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
Öğrenciler ve veliler; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerdeki okulları il, ilçe, okul türü, yabancı dil, kontenjan ve geçmiş yılın yüzdelik dilimi gibi ölçütlere göre inceleyebilecek.
2026 LGS sürecinde ilk önemli tarih 10 Temmuz olacak. Sınav sonuçları ve kontenjanların açıklanmasının ardından tercihler 13 Temmuz’da başlayacak, ilk yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos’ta duyurulacak.
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