Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 yılı takvimine göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına (proje okulları) atanan öğretmenler ile görevlendirilen yöneticilerin tebligat, ayrılma ve göreve başlama süreçleri netleşti. Buna göre, ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren yapılacak. İşte proje okulu atama sonuçları yönetici tebligat ve ilişik kesme işlemleri.

1 /4 Millî Eğitim Bakanlığınca, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmeye ilişkin yürütülecek iş ve işlemleri kapsayan kılavuz yayımlandı. Müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek ve öğretmen olarak atanacaklar, başvurularını 5-8 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirdi. 2026 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına yönelik yönetici görevlendirme sonuçları 16 Haziran’da kamuoyuna duyuruldu.

2 /4 Proje Okulları Atama Sonuçları Sonrası İlişik Kesme ve Göreve Başlama Tarihleri 2026 2026 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına yönelik yönetici görevlendirme sonuçları 16 Haziran’da kamuoyuna duyuruldu. Proje okulları öğretmen atama sonuçları ise 26 Haziran yani bugün erişime açılacak.

3 /4 Proje okulları öğretmen ve yönetici ilişik kesme tarihleri belli oldu. Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren yapılacak . Müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin ilişki kesme tarihleri de netleşti.