Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Proje Okulları Atama Sonuçları Sonrası İlişik Kesme ve Göreve Başlama Tarihleri 2026

Proje Okulları Atama Sonuçları Sonrası İlişik Kesme ve Göreve Başlama Tarihleri 2026

16:2226/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 yılı takvimine göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına (proje okulları) atanan öğretmenler ile görevlendirilen yöneticilerin tebligat, ayrılma ve göreve başlama süreçleri netleşti. Buna göre, ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren yapılacak. İşte proje okulu atama sonuçları yönetici tebligat ve ilişik kesme işlemleri.

Millî Eğitim Bakanlığınca, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmeye ilişkin yürütülecek iş ve işlemleri kapsayan kılavuz yayımlandı. Müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek ve öğretmen olarak atanacaklar, başvurularını 5-8 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirdi. 2026 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına yönelik yönetici görevlendirme sonuçları 16 Haziran’da kamuoyuna duyuruldu.

Proje Okulları Atama Sonuçları Sonrası İlişik Kesme ve Göreve Başlama Tarihleri 2026

2026 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına yönelik yönetici görevlendirme sonuçları 16 Haziran’da kamuoyuna duyuruldu. Proje okulları öğretmen atama sonuçları ise 26 Haziran yani bugün erişime açılacak.

Proje okulları öğretmen ve yönetici ilişik kesme tarihleri belli oldu. Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren yapılacak. Müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin ilişki kesme tarihleri de netleşti.

Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına öğretmen atama

ve yönetici görevlendirmeye kılavuzunda yer alan bilgiye göre, yöneticilerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri ise 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yapılacak. 

#Proje Okulları Atama Sonuçları
#MEB
#öğretme atama sonuçları
#İlişik Kesme
#Göreve başlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik son durum ne? 1999 öncesi ve 2008 sonrasına erken emeklilik torba yasada var mı? Kademeli emeklilik yaş prim gün tablosu