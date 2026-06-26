Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği Temmuz 2026 maaş zammında kritik dönemece girildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi öncesinde zam hesapları büyük ölçüde şekillenirken, Merkez Bankası ve Finansal Kurumlar Birliği'nin beklenti anketleri iki farklı zam senaryosunu gündeme taşıdı. Yılın ilk beş aylık enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16.60 oranındaki artış şimdiden netleşirken, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 5.05'lik enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte artış oranı yüzde 12.41'e ulaştı. Gözler şimdi son veriye çevrildi.

1 /6 Temmuz ayında maaşlarına zam alacak milyonlarca memur ve emekli için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TÜİK'in açıklayacağı haziran enflasyonu öncesinde zam oranlarına ilişkin hesaplamalar netleşmeye başlarken, Merkez Bankası ile Finansal Kurumlar Birliği tarafından paylaşılan beklentiler farklı zam senaryolarını ortaya koydu. İlk beş aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 16.60'lık artış kesinleşirken, memur ve memur emeklileri için oluşan zam oranı yüzde 12.41 seviyesine ulaştı. Haziran verisinin eklenmesiyle birlikte maaş artışlarının nihai boyutu belli olacak.

2 /6 Temmuz Zammında İki Kritik Senaryo: En Düşük Emekli Maaşı 23 Bin 800 TL'yi Aşabilir Milyonlarca emekli ve memurun gözü 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı son veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyonu kesinleşecek ve Temmuz 2026 maaş zamları netleşecek. İlk 5 aylık veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,60'lık artış şimdiden kesinleşirken, memur ve memur emeklilerinde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla oluşan artış oranı yüzde 12,41 seviyesine ulaştı. Haziran enflasyonuna ilişkin iki farklı beklenti ise maaşlarda iki ayrı zam tablosunu gündeme getirdi.

3 /6 Merkez Bankası senaryosunda zam oranı ne olacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak öngörüldü. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde: 6 aylık enflasyon yüzde 18,19 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 18,19 zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 13,93'e ulaşacak. Bu senaryoda halen 20 bin lira seviyesinde uygulanan en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 638 liraya yükselmesi bekleniyor.

4 /6 İkinci senaryoda zam oranı daha yüksek Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) beklenti anketinde ise haziran ayı enflasyonu yüzde 2,25 olarak tahmin edildi. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda: 6 aylık enflasyon yüzde 19,23'e çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19,23 olacak. Memur ve memur emeklilerinin toplam zammı yüzde 14,93 seviyesine yükselecek. Bu tabloya göre en düşük emekli maaşı 23 bin 846 liraya kadar çıkabilecek.

5 /6 Memur maaşlarında yeni hesap Haziran verisinin yüksek gelmesi halinde memur maaşlarında da dikkat çekici artışlar yaşanacak. Örneğin mevcut durumda 98 bin 784 lira maaş alan bir müsteşarın aylığı: Yüzde 13,93 zam senaryosunda 112 bin 540 liraya, Yüzde 14,93 zam senaryosunda ise 113 bin 532 liraya yükselecek. Benzer şekilde tüm memur ve memur emeklilerinin maaşları da enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı doğrultusunda yeniden hesaplanacak.