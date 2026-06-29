TOKİ’nin kurasız 20 bin konut kampanyası başvuruları henüz bitmedi. Açık satış süreci 17 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Ancak satışlar başvuru önceliğine göre yapıldığı için kontenjanlar bu tarihten önce tükenebilir. Proje kapsamında TOKİ biten satışlar ile kurasız açık satışı devam eden il ve ilçelerdeki son durumu açıkladı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 64 ilde kura şartı aranmaksızın başlatılan 20 bin konutluk dev açık satış kampanyasında başvuru süreci henüz bitmedi, aksine tüm hızıyla devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların kura beklemeden, doğrudan konut seçerek dâhil olabildiği bu avantajlı dönemde resmi son başvuru tarihi 17 Temmuz 2026 olarak belirlendi. T.C. Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütülen süreçte en kritik detay ise sistemin tamamen "başvuru önceliği" esasına göre çalışıyor olmasıdır. Herhangi bir çekiliş yapılmadığı ve ilk gelen adayların beğendikleri konutu doğrudan satın alma hakkı kazandığı bu süreçte, kontenjanların resmi kapanış tarihinden çok daha önce dolabileceği belirtiliyor. Proje kapsamında TOKİ biten satışlar ile kurasız açık satışı devam eden il ve ilçelerdeki son durumu açıkladı.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası başvurusu ne zaman bitecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının 64 ilde vatandaşları ev sahibi yapacak 20 bin konut için açık satış kampanyasında satışlar sürüyor. Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları "başvuru önceliği" esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
TOKİ açık satış 20 bin konut projesi başvuru şartları neler?
Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip, peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek. Yapımı halen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?
Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli olmayacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ikametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?
İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyasında gelir koşulu var mı?
Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.