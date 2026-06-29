ENFLASYON BEKLENTİSİ HAZİRAN AYI 2026! TÜİK Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Milyonlarca emekli, memur ve sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşın gözü, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran 2026 enflasyon verisine çevrildi. Yılın ilk 6 aylık enflasyonunu tamamlayacak kritik veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı netleşirken, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı da son şeklini alacak. Aynı zamanda birçok sosyal ödeme ve kıdem tazminatı tavanı gibi kalemlerde de yeni hesaplamalar yapılacak.

1 /4 Temmuz ayında uygulanacak maaş zamları için geri sayım sürerken, milyonlarca vatandaşın beklediği kritik tarih yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Haziran 2026 enflasyon rakamlarıyla birlikte yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon tablosu tamamlanacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı kesin zam oranı belli olurken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı da enflasyon farkıyla birlikte netleşecek. Piyasalar da açıklanacak verinin ekonomi üzerindeki etkilerini yakından izleyecek.

2 /4 HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayı enflasyon oranını 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından finansal ve reel sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı. Mayıs enflasyonu 1,71 olurken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 oldu.

3 /4 Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği anket sonuçlarına göre, katılımcıların haziran ayı aylık TÜFE artış beklentisi yüzde 1,36 olarak gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde yüzde 1,52 olan beklentinin aşağı yönlü güncellenmesi, fiyatlama davranışlarında kademeli bir dengelenme eğilimine işaret ettiği şeklinde değerlendiriliyor.