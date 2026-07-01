Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turuna yükselen takımlar birer birer belli olurken, bugün de birbirinden kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor. İşte bu akşam oynanacak ve tur biletinin sahibini belirleyecek karşılaşmalar.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme heyecanı geride kalırken, futbol dünyasının kalbi artık turnuvanın kaderini belirleyen Son 32 turu eleme maçlarında atıyor. Grup aşamalarının tamamlanmasının ardından adlarını bir üst tura yazdıran takımlar, şimdi de çeyrek final öncesindeki son durak olan Son 16 turuna yükselebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Turnuvada heyecan fırtınası hız kesmeden devam ederken, bu akşam (1 Temmuz 2026 Çarşamba) futbolseverleri ekran başına kilitleyecek birbirinden kritik iki karşılaşma oynanacak.
Bu akşam hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?
19:00 İngiltere - Demokratik Kongo FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1
20:00 Danimarka - İspanya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
22:00 Galler - Almanya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
23:00 Belçika - Senegal FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1
Yarın kimin maçı var?
03:00 ABD - Bosna Hersek FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1
16:00 Hırvatistan - İtalya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
18:00 Beşiktaş - Gyirmot Hazirlik Maçı Yayın Yok
20:00 Sırbistan - Ukrayna UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
22:00 İspanya - Avusturya FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT Spor