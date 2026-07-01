Bu akşam hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme heyecanı geride kalırken, futbol dünyasının kalbi artık turnuvanın kaderini belirleyen Son 32 turu eleme maçlarında atıyor. Grup aşamalarının tamamlanmasının ardından adlarını bir üst tura yazdıran takımlar, şimdi de çeyrek final öncesindeki son durak olan Son 16 turuna yükselebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Turnuvada heyecan fırtınası hız kesmeden devam ederken, bu akşam (1 Temmuz 2026 Çarşamba) futbolseverleri ekran başına kilitleyecek birbirinden kritik iki karşılaşma oynanacak.