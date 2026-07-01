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AKARYAKIT FİYATLARI 1 TEMMUZ 2026! Benzin ve motorin ne kadar oldu, yeni liste açıklandı mı? İşte güncel akaryakıt fiyat listesi

AKARYAKIT FİYATLARI 1 TEMMUZ 2026! Benzin ve motorin ne kadar oldu, yeni liste açıklandı mı? İşte güncel akaryakıt fiyat listesi

10:211/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler, Temmuz ayının ilk gününde de araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri pompaya yansıyan fiyatları etkilemeye devam ederken, sürücüler 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durumu araştırıyor. Özellikle ÖTV güncellemesinin ardından pompaya yansıyacak olası değişiklikler yakından takip ediliyor.

Temmuz ayının ilk gününde milyonlarca araç sahibi akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi artışlarının etkisiyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yaşanabilecek değişiklikler merak konusu oldu. Sürücüler, güncel pompa fiyatları ile olası zam ve indirim gelişmelerini araştırmayı sürdürüyor.

Peki, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.29 TL

Motorin litre fiyatı: 64.57 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.11 TL

Motorin litre fiyatı: 64.39 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.23 TL

Motorin litre fiyatı: 65.64 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.50 TL

Motorin litre fiyatı: 65.92 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL

#akaryakıt
#benzin
#motorin
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