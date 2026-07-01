AKARYAKIT FİYATLARI 1 TEMMUZ 2026! Benzin ve motorin ne kadar oldu, yeni liste açıklandı mı? İşte güncel akaryakıt fiyat listesi

Temmuz ayının ilk gününde milyonlarca araç sahibi akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi artışlarının etkisiyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yaşanabilecek değişiklikler merak konusu oldu. Sürücüler, güncel pompa fiyatları ile olası zam ve indirim gelişmelerini araştırmayı sürdürüyor.