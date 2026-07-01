2026 YKS sınav sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçların erişime açılmasının ardından ÖSYM takvimi doğrultusunda adaylar üniversite tercihlerini yapacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açacak. Açılacak programlar arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka ile "işletme ve yapay zeka" bulunuyor.
2026 YKS sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM takvimine göre sonuçlar 22 Temmuz 2026’da açıklanacak. Sonuçların ardından milyonlarca aday için üniversite tercih süreci başlayacak. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, aralarında yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretiminin de bulunduğu yeni programlar, 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak.
Yeni açılacak önlisans ve lisans bölümleri hangileri?
Açılacak programlar arasında "tarih ve yapay zeka", "felsefe ve yapay zeka" ile "işletme ve yapay zeka" bulunuyor. Programlar ile yapay zekanın mühendislik ve bilgisayar bilimleriyle sınırlı kalmayıp sosyal bilimlerle de buluşması hedefleniyor. "Finansal teknoloji", "biyoteknoloji ve genetik", "paramedik" ve "balıkçılık teknolojisi" lisans programları da bu yıl ilk kez öğrenci alacak.
Ön lisans düzeyinde ise "yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama", "yapay zeka destekli tasarım ve animasyon", "dijital oyun teknolojileri", "mobil güvenlik teknolojileri", "ilaç üretim teknolojisi", "patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği", "hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği", "laboratuvar hayvanları", "balıkçılık teknolojisi" programları ilk kez tercih kılavuzuna girecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni programların belirlenmesinde bugünün ve geleceğin iş gücü ihtiyacının dikkate alındığını belirtti. Program planlamalarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yapıldığını kaydeden Özvar, "Türkiye'nin istihdam planlaması, iş gücüne duyulan ihtiyaç, gelecekte öne çıkacak alanlar ve ülkemizin beşeri sermayesinin doğru şekilde yönlendirilmesi gibi çok sayıda parametreyi dikkate alarak program kontenjanlarımızda düzenlemelere gittik. Başta yapay zeka ve dijital tabanlı programlar olmak üzere yeni programlar açarak yeni kontenjanlar oluşturduk." ifadelerini kullandı.
Geleceğin en iyi 4 yıllık lisans bölümleri hangileri?
2026 tercih döneminde adayların kariyer hedeflerine göre değerlendirebileceği temel kategoriler şunlardır:
Mühendislik ve Teknoloji Bölümleri
Sektörel açıkların en çok hissedildiği ve teknolojik dönüşümle birlikte talebin hızla arttığı mühendislik alanları:
Bilgisayar Mühendisliği: Yazılım, donanım ve ağ sistemlerinde uzmanlık.
Yazılım Mühendisliği: Uygulama geliştirme ve sistem mimarisi üzerine yoğunlaşan, yüksek istihdam oranına sahip bölüm.
Yapay Zeka Mühendisliği: Veri işleme ve makine öğrenmesi süreçlerinde artan talep ile yeni nesil mühendislik alanı.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği: Enerji dönüşümü ve akıllı şebekelerle birlikte önemini artıran bir alan.
Endüstri Mühendisliği: Üretim optimizasyonu ve tedarik zinciri yönetimi ile çok yönlü kariyer fırsatları sunar.
Siber Güvenlik: Ağ ve veri güvenliği alanında her sektörde artan ihtiyaç.
İstihdam oranlarının en yüksek seyrettiği ve sağlık sisteminin temel taşı olan lisans programları:
Tıp: İstihdam oranı %96,4 seviyelerinde seyreden, listenin zirvesinde yer alan bölüm.
Hemşirelik: Sağlık kurumlarında sürekli ve yüksek personel ihtiyacı olan temel bir branş.
Beslenme ve Diyetetik: Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yükselen branş.
Dil ve Konuşma Terapisi: Mezuniyet sonrası iş bulma süresi en kısa (ortalama 2,2 ay) olan bölümlerden biri.
Özel Eğitim Öğretmenliği: Yüksek istihdam kapasitesi ile eğitim dünyasının en çok ihtiyaç duyulan bölümlerinden.