Emekliye Ek Ödeme Müjdesi! Emekliye Ek Ödeme Ve Kök Maaş Hesabı Kuruşu Kuruşuna Yapıldı

Temmuz 2026 Emekli Zammı: Hesaplama Sistemi Netleşti, Gözler 3 Temmuz Enflasyonunda

Temmuz ayında açıklanacak haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca emekli, memur ve sosyal yardım alan vatandaş için yılın ikinci maaş artışı kesinleşecek. Yaklaşık 20 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemede SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme + enflasyon farkı sistemi devreye girecek. Ocak–Mayıs döneminde açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon %16,61 seviyesinde bulunuyor. Bu veri SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden taban artışın büyük bölümünü oluşturmuş durumda.