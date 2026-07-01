Emekliye Ek Ödeme Müjdesi! Emekliye Ek Ödeme Ve Kök Maaş Hesabı Kuruşu Kuruşuna Yapıldı

Milyonlarca emekli, memur ve sosyal yardım hak sahibinin gözü haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı son rakamlarla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyonu kesinleşecek, Temmuz ayında uygulanacak maaş artışları da netlik kazanacak. Zam oranlarının belli olmasıyla birlikte yalnızca aylıklar değil, maaşlara bağlı olarak hesaplanan ek ödeme tutarları ve birçok sosyal destek kaleminde de yeni rakamlar uygulanmaya başlayacak.
Yaklaşık 20 milyon vatandaşı ilgilendiren Temmuz zammı için kritik süreçte sona yaklaşıldı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı, memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı netleşecek. Maaş artışlarının yanı sıra ek ödeme tutarları ve maaşa bağlı birçok kalemde de yeni hesaplamalar yapılacak.
Temmuz 2026 Emekli Zammı: Hesaplama Sistemi Netleşti, Gözler 3 Temmuz Enflasyonunda
Temmuz ayında açıklanacak haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca emekli, memur ve sosyal yardım alan vatandaş için yılın ikinci maaş artışı kesinleşecek. Yaklaşık 20 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemede SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme + enflasyon farkı sistemi devreye girecek. Ocak–Mayıs döneminde açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon %16,61 seviyesinde bulunuyor. Bu veri SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden taban artışın büyük bölümünü oluşturmuş durumda.
🔎 Temmuz’da hangi artışlar belli olacak?
Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı
Sosyal yardım ödemelerinin yeni katsayıya göre güncellenmiş tutarları
En düşük emekli aylığına ilişkin taban maaş düzenlemesi netleşecek.
📊 Mevcut tablo ve beklenti
5 aylık kesinleşen veriye göre:
SSK ve Bağ-Kur zammı: %16,61
Memur ve memur emeklisi artışı: %12,41
Beklentiler ise haziran enflasyonunun %1–1,5 bandında gelmesi halinde:
SSK ve Bağ-Kur zammı: %18–19
Memur zammı: %14–15 aralığında oluşacağı yönünde.
🧮 Zamlar nasıl hesaplanıyor?
🔹 SSK ve Bağ-Kur emeklileri
Zam doğrudan 6 aylık TÜFE oranı üzerinden kök aylığa uygulanıyor.
🔹 Memur ve memur emeklileri
%7 toplu sözleşme zammı
6 aylık enflasyonun belirli kısmından oluşan enflasyon farkı birleştirilerek toplam artış hesaplanıyor.
💰 Ek ödeme sistemi nasıl çalışıyor?
Emekliler maaşlarına ek olarak:
%4 veya %5 oranında ek ödeme alıyor.
Bu ödeme kök maaş üzerinden hesaplanıyor.
Örnek:
30.000 TL maaş → 1.200 TL ek ödeme
Toplam: 31.200 TL
📈 Zam sonrası ek ödeme de yükseliyor
Zam kök maaşa uygulandığı için ek ödeme de otomatik artıyor.
Örnek hesap:
Kök maaş: 30.000 TL
%18 zam sonrası: 35.400 TL
Ek ödeme (%4): 1.416 TL
Toplam ödeme: 36.816 TL
Taban aylık sistemi nasıl işliyor?
Mevcut sistemde 20.000 TL’nin altında kalan emekli maaşları Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor.
Zam sonrası:
Kök maaş + ek ödeme
Gerekirse Hazine desteği ile birlikte taban maaş korunuyor.
👁 Emekli bu hesabı nereden görecek?
e-Devlet üzerinden:
“Emekli Aylık Bilgisi”
“Ek ödeme tutarı”
“5510 Ek 19 Miktarı”
alanlarından:
Kök maaş
Ek ödeme
Hazine tamamlaması ayrı ayrı görülebiliyor.
📌 Son söz: Kritik tarih 3 Temmuz
Tüm hesaplamalarda belirleyici veri, 3 Temmuz 2026’da açıklanacak haziran enflasyonu olacak. Bu veriyle birlikte:
6 aylık kesin enflasyon
Emekli ve memur zam oranı
Taban aylık düzenlemesi
Sosyal yardım güncellemeleri resmiyet kazanacak ve Temmuz 2026 maaşları netleşmiş olacak.