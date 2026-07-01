OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2026: Araç sınıfına göre zamlı fiyatlar açıklandı! Otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, motosiklet ve hafif ticari araç geçiş ücretleri

Araç başına artış miktarları





Eski ve yeni tarifeler arasındaki fiyat farkları araç sınıflarına göre şu şekilde gerçekleşti:





Otomobil geçiş ücreti 175 lira

Minibüs ve hafif ticari araç geçiş ücreti 280 lira

Yolcu otobüsü geçiş ücreti 335 lira

Kamyon geçiş ücreti 445 lira

Tır geçiş ücreti 555 lira

Motosiklet geçiş ücreti 125 lira arttı.





Osmangazi Köprüsü’nün yeni geçiş tarifesi, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.