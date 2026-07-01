OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2026: Araç sınıfına göre zamlı fiyatlar açıklandı! Otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, motosiklet ve hafif ticari araç geçiş ücretleri

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2026 tarifesi, 1 Temmuz itibarıyla yeniden güncellendi. Otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, tır ve motosikletler için uygulanacak zamlı fiyatlar belli olurken, tek yön otomobil geçiş ücreti 995 liradan 1.170 liraya yükseldi. İşte araç sınıfına göre Osmangazi Köprüsü’nün yeni geçiş ücretleri ve zam oranları…
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2026 tarifesi, 1 Temmuz itibarıyla değişti. Otomobiller için tek yön geçiş ücreti 995 liradan 1.170 liraya yükselirken diğer araç sınıflarında da yeni fiyatlar uygulanmaya başlandı.
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2026 ne kadar oldu?
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2026 tarifesi, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) köprü ve otoyol ücretlerini yeniden düzenlemesinin ardından güncellendi. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni fiyatlar, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başladı.
Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeli kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprüleri kapsayan düzenlemeyle Osmangazi Köprüsü’nün araç sınıflarına göre geçiş ücretleri artırıldı.
Otomobil geçiş ücreti 1.170 lira oldu
Osmangazi Köprüsü’nde otomobilleri kapsayan 1. sınıf araçların tek yön geçiş ücreti, 1 Ocak 2026’da 995 lira olarak uygulanıyordu.
Yeni tarifeyle birlikte otomobil geçiş ücreti 175 lira artarak 1.170 liraya çıktı. Böylece 1. sınıf araçların geçiş ücretindeki artış oranı yaklaşık yüzde 17,59 oldu.
Araç sınıfına göre Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri
Osmangazi Köprüsü’nde 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanan geçiş ücretleri şöyle:
- Otomobil – 1. sınıf: 995 liradan 1.170 liraya yükseldi.
- Minibüs ve hafif ticari araç – 2. sınıf: 1.590 liradan 1.870 liraya yükseldi.
- Yolcu otobüsü – 3. sınıf: 1.890 liradan 2.225 liraya yükseldi.
- Kamyon – 4. sınıf: 2.505 liradan 2.950 liraya yükseldi.
- Tır – 5. sınıf: 3.165 liradan 3.720 liraya yükseldi.
- Motosiklet – 6. sınıf: 695 liradan 820 liraya yükseldi.
Araç başına artış miktarları
Eski ve yeni tarifeler arasındaki fiyat farkları araç sınıflarına göre şu şekilde gerçekleşti:
- Otomobil geçiş ücreti 175 lira
- Minibüs ve hafif ticari araç geçiş ücreti 280 lira
- Yolcu otobüsü geçiş ücreti 335 lira
- Kamyon geçiş ücreti 445 lira
- Tır geçiş ücreti 555 lira
- Motosiklet geçiş ücreti 125 lira arttı.
Osmangazi Köprüsü’nün yeni geçiş tarifesi, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.