Emekliye temmuzda ek zam var mı, yapılacak mı? Emekliye seyyanen artış gündemde var mı? Emekli temmuz zammı son hesaplamalar

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI?
Şu an itibarıyla emeklilere enflasyon zammının dışında uygulanacağı açıklanmış resmi bir ek zam veya refah payı kararı bulunmuyor. Temmuz ayında uygulanacak kesin artış oranı, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından netleşecek. İlave bir artış yapılması halinde bunun ayrıca yasal düzenlemeyle karara bağlanması gerekecek.
Ek ödeme de otomatik artacak
Emeklilerin maaşlarına her ay kök aylıkları üzerinden hesaplanan yüzde 4 veya yüzde 5 oranındaki ek ödeme de zamla birlikte yükselecek.
Örneğin;
Mevcut emekli maaşı: 25.000 TL
Yüzde 18 zam sonrası maaş: 29.500 TL
Yüzde 4 ek ödeme: 1.180 TL
Bankaya yatırılacak toplam tutar: 30.680 TL
Böylece maaş zammıyla birlikte ek ödeme tutarı da otomatik olarak artmış olacak.
Sosyal yardımlarda da artış bekleniyor
Memur maaş katsayısındaki değişiklik yalnızca memur maaşlarını değil, birçok sosyal destek ödemesini de etkileyecek. Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından;
65 yaş aylığı,
Evde bakım yardımı,
Engelli aylıkları,
Engelli yakını aylıkları,
Diğer memur katsayısına bağlı sosyal yardım ödemeleri yeni katsayı üzerinden yeniden hesaplanacak.
Asgari ücrette ara zam gündemde değil
Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücret için de beklentiler oluşsa da mevcut takvime göre ara zam yapılması planlanmıyor. Ocak ayında 28.075 TL olarak belirlenen net asgari ücret yıl sonuna kadar uygulanacak. Yeni asgari ücret ise Aralık ayında gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belirlenecek.
Gözler 3 Temmuz'da
Temmuz dönemi için maaş artışlarının kesinleşeceği tarih 3 Temmuz olacak. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte;
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı,
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı,
Sosyal yardım ödemelerindeki yeni tutarlar resmi olarak belli olacak. Ayrıca en düşük emekli aylığında yapılacak olası düzenleme ve ek zam konusunda atılacak adımlar da enflasyon verisinin ardından netlik kazanacak.