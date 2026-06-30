Emekliye temmuzda ek zam var mı, yapılacak mı? Emekliye seyyanen artış gündemde var mı? Emekli temmuz zammı son hesaplamalar

Asgari ücrette ara zam gündemde değil

Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücret için de beklentiler oluşsa da mevcut takvime göre ara zam yapılması planlanmıyor. Ocak ayında 28.075 TL olarak belirlenen net asgari ücret yıl sonuna kadar uygulanacak. Yeni asgari ücret ise Aralık ayında gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belirlenecek.