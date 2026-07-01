İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye mi geçiyor? Belediye başkanı Cemil Tugay AK Parti’ye mi katılacak?

Cemil Tugay, iddialara ilişkin egeligazete.com'a konuştu. Cemil Tugay, "Böyle bir düşüncem yok, İzmirlilerin oyları bana emanet. Onlara saygımı koruyarak yoluma devam edeceğim. Kesinlikle böyle durum yok" ifadelerini kullandı. AK Parti’nin İzmir'deki kurmaylarıyla yakın temasta bulunduğu yönündeki iddiaları reddeden Tugay, şunları kaydetti: "Benim böyle bir talebim asla olmadı. Bu yönde bir görüşme hiçbir şekilde hiç kimseyle yapmadık. Siyasi olarak daha önce verdiğim kararların devamında olduğu gibi bağımsız olarak şu anda devam ediyorum."

İstifa ettiği CHP’deki süreçleri takip ettiğini ifade eden Cemil Tugay, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi geleceği ile ilgili süreci takip ediyorum. Benim bir işim var, görevim var. Belediye başkanlığına odaklanmış durumdayım" dedi.