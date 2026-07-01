İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’ye geçmek için partinin İzmir temsilcileri ile yakın temaslarda bulunduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi. İşte Cemil Tugay'ın kararına ilişkin haberin detayları.
CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmek için girişimlerde bulunduğu yönündeki iddialara bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Mustafa Yavuz, canlı yayında Tugay'ın AK Parti'nin İzmir'deki kurmay ekibiyle yoğun temas halinde olduğunu ve arasının da Özgür Özel'le bozuk olduğunu öne sürdü.
İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye mi geçiyor? Belediye başkanı Cemil Tugay AK Parti’ye mi katılacak?
Cemil Tugay, iddialara ilişkin egeligazete.com'a konuştu. Cemil Tugay, "Böyle bir düşüncem yok, İzmirlilerin oyları bana emanet. Onlara saygımı koruyarak yoluma devam edeceğim. Kesinlikle böyle durum yok" ifadelerini kullandı. AK Parti’nin İzmir'deki kurmaylarıyla yakın temasta bulunduğu yönündeki iddiaları reddeden Tugay, şunları kaydetti: "Benim böyle bir talebim asla olmadı. Bu yönde bir görüşme hiçbir şekilde hiç kimseyle yapmadık. Siyasi olarak daha önce verdiğim kararların devamında olduğu gibi bağımsız olarak şu anda devam ediyorum."
İstifa ettiği CHP’deki süreçleri takip ettiğini ifade eden Cemil Tugay, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi geleceği ile ilgili süreci takip ediyorum. Benim bir işim var, görevim var. Belediye başkanlığına odaklanmış durumdayım" dedi.
Cemil Tugay Özgür Özel'in partisi ne mi katılacak?
Yeni parti ile ilgili de açıklamalarda bulunan Tugay, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda yeni bir parti kurulmuş değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin ve onların iradesine bakıyorum. En sağlıklı bir şekilde devam etmek için sürecin nereye gideceğine bakıyorum. Şu anda yeni bir parti yok biliyorsunuz. Yeni parti yokken bununla ilgili konuşmak da doğru değil."