e Devlet ÖSYM AİS ekranı: Aday İşlemleri Sistemi girişi

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlara katılacak adaylar; başvuru yapma, tercih bildirme ve sınav sonuçlarını öğrenme gibi tüm kritik süreçleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden dijital ortamda gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, milyonlarca adayın heyecanla beklediği KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) lisans başvuruları resmen başlamış olup, sisteme erişim sağlayan adaylar işlemlerini kolayca tamamlayabilmektedir. Memuriyet hayali kuran tüm lisans mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak KPSS başvurularını güvenli ve hızlı bir şekilde yapabilmektedir.