e Devlet ÖSYM AİS ekranı: Aday İşlemleri Sistemi girişi

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara katılacak adaylar, sınav başvurularını ve sonuç sorgulama işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriyor. KPSS Lisans başvurularının başlamasıyla birlikte adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabiliyor. İşte ÖSYM AİS giriş ekranı.
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen sınavlara katılacak adaylar; başvuru yapma, tercih bildirme ve sınav sonuçlarını öğrenme gibi tüm kritik süreçleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden dijital ortamda gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, milyonlarca adayın heyecanla beklediği KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) lisans başvuruları resmen başlamış olup, sisteme erişim sağlayan adaylar işlemlerini kolayca tamamlayabilmektedir. Memuriyet hayali kuran tüm lisans mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak KPSS başvurularını güvenli ve hızlı bir şekilde yapabilmektedir.
ÖSYM AİS girişi nasıl yapılır?
ÖSYM AİS’e iki şekilde giriş yapabilirsiniz:
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ni açın.
“e-Devlet ile Giriş Yap” seçeneğine tıklayın.
T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet bilgilerinizle kimliğinizi doğrulayın.
Doğrulamanın ardından ÖSYM AİS hesabınıza yönlendirilirsiniz.
Alternatif olarak “Sisteme Giriş” bölümünden:
T.C. kimlik veya YU numaranızı,
ÖSYM aday şifrenizi girerek oturum açabilirsiniz. Şifrenizi hatırlamıyorsanız “Şifremi Unuttum” seçeneğini kullanabilirsiniz.
AİS’e daha önce hiç kayıt olmadıysanız “e-Devlet ile Kayıt Ol” bölümüne girip doğum tarihinizi yazarak kayıt işlemini başlatmanız gerekir.
ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN