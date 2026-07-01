Golda Gıda halka arz ne zaman? GOLDA kaç lot verecek, talep toplama başvurusu başladı mı?

Golda Gıda, halka arz süreci kapsamında yatırımcılardan talep toplamaya başlayacak. Şirket, halka arzdan elde edeceği kaynağı büyüme yatırımlarında, üretim kapasitesinin artırılmasında ve finansal yapısının güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyor. Golda Gıda, halka arz kapsamında 1-2 Temmuz'da talep toplayacak. GOLDA hisse kodu ile işlem yapacak şirket, halka arz fiyatı 9.20 TL olacak. Peki Golda Gıda halka arz kaç lot verecek? İşte detaylar.
Misyon Yatırım Bankası ve Gedik Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arz kapsamında yarın başlayacak talep toplama, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle yapılacak.
Golda Gıda halka arz talep toplama ne zaman?
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzında yatırımcılardan talepler 1 Temmuz 2026 ve 2 Temmuz 2026 tarihlerinde toplanacak. Yayımlanan izahname kapsamında talep toplama işlemleri iki gün boyunca 10.30 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Halka arzda bireysel yatırımcılar için Bireysele Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacak. Böylece bireysel yatırımcı grubuna ayrılan paylar, belirlenen dağıtım esasları doğrultusunda eşit şekilde dağıtılacak.
Golda Gıda halka arz pay başına ne kadar verilecek?
Golda Gıda'nın çıkarılmış sermayesinin 200 milyon liradan 250 milyon liraya yükseltilmesi dolayısıyla 50 milyon lira nominal değerli paylar sermaye artırımı, 37 milyon 499 bin 998 lira nominal değerli paylar ise ortak satışı olmak üzere, toplam 87 milyon 499 bin 998 lira nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Pay başına 9,20 lira sabit fiyatla gerçekleşecek halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 805 milyon lira, halka açıklık oranının da yüzde 35 olması bekleniyor.
Katılım endeksine uygun olan Golda Gıda payları, Borsa İstanbul Ana Pazar'da "GOLDA" koduyla işlem görecek. Golda Gıda'nın halka arz sürecine ilişkin detaylar, Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Telat Seher, Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, Misyon Yatırım Bankası Yatırım Bankacılığı ve Kurumsal Finansman Müdürü Taylan Özgür Toprak ile Gedik Yatırım Kurumsal Finansman Müdürü Barış Ürkün'ün katılımıyla İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.
Golda Gıda halka arz kaç lot verecek?
Golda Gıda halka arzında bireysel yatırımcılar için Bireysele Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacak. Bu nedenle yatırımcı başına düşecek lot miktarı, halka arza katılan yatırımcı sayısına göre değişiklik gösterecek.
Paylaşılan tahmini hesaplamalara göre yatırımcı başına düşmesi beklenen lot miktarları şu şekilde sıralanıyor:
150 bin katılım olması halinde: Yaklaşık 583 lot (5.363 TL)
250 bin katılım olması halinde: Yaklaşık 350 lot (3.220 TL)
350 bin katılım olması halinde: Yaklaşık 250 lot (2.300 TL)
500 bin katılım olması halinde: Yaklaşık 175 lot (1.610 TL)
700 bin katılım olması halinde: Yaklaşık 125 lot (1.150 TL)
1,1 milyon katılım olması halinde: Yaklaşık 80 lot (736 TL)
1,6 milyon katılım olması halinde: Yaklaşık 55 lot (506 TL)
2,2 milyon katılım olması halinde: Yaklaşık 40 lot (368 TL)
Yukarıdaki veriler, halka arza katılım yoğunluğuna göre hazırlanan tahmini dağıtım hesaplamalarını göstermektedir.
Golda Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu?
Faizsiz yatırım ilkelerine göre işlem yapmak isteyen yatırımcıların yakından takip ettiği konulardan biri de halka arzların katılım endeksi kriterlerine uygunluk durumu oluyor. Yayımlanan onaylı izahname kapsamında yer alan bilgilere göre Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı katılım endeksi kriterlerine uygundur.
Bu kapsamda katılım esaslarına göre yatırım yapan yatırımcılar, GOLDA paylarına ilgili kriterler doğrultusunda talepte bulunabilecek.
Golda Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
Golda Gıda halka arzında talep toplama işlemleri 2 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanacak.
Şirket tarafından paylaşılan bilgiler kapsamında halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin herhangi bir tarih bilgisi yer almamaktadır. Sonuçlar, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından şirket ve halka arz sürecinde görev alan yetkili kurumlar tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.