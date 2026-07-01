Golda Gıda halka arz ne zaman? GOLDA kaç lot verecek, talep toplama başvurusu başladı mı?

Golda Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu?

Faizsiz yatırım ilkelerine göre işlem yapmak isteyen yatırımcıların yakından takip ettiği konulardan biri de halka arzların katılım endeksi kriterlerine uygunluk durumu oluyor. Yayımlanan onaylı izahname kapsamında yer alan bilgilere göre Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı katılım endeksi kriterlerine uygundur.

Bu kapsamda katılım esaslarına göre yatırım yapan yatırımcılar, GOLDA paylarına ilgili kriterler doğrultusunda talepte bulunabilecek.

Golda Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Golda Gıda halka arzında talep toplama işlemleri 2 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanacak.

Şirket tarafından paylaşılan bilgiler kapsamında halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin herhangi bir tarih bilgisi yer almamaktadır. Sonuçlar, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından şirket ve halka arz sürecinde görev alan yetkili kurumlar tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.