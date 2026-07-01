Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu yıl sınavda yer alan ve tartışmalara neden olan iki soruyla ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başlatılan inceleme tamamlandı. İnceleme sonucunda Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) bir sorunun iptal edilmesine, bir sorunun ise doğru yanıtının değiştirilmesine karar verildi. Peki AYT’de hangi soru iptal edildi, hangi sorunun cevabı değiştirildi? İşte detaylar.

1 /5 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıl tartışma yaratan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre, AYT’de bir soru iptal edildi, bir sorunun da yanıtı değişti. ÖSYM incelemenin tamamlandığını belirterek şu açıklamalarda bulundu.

2 /5 "20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından,

3 /5 AYT’de hangi sorunun cevabı değişti? Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine;

4 /5 AYT’de hangi soru iptal edildi. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. 2026-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır."