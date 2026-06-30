Bu beklentiler doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre, Haziran ayı resmi enflasyonunun TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahminlere yakın gerçekleşmesi halinde, Temmuz ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal kira artış tavanının; Yüzde 31,7 ile yüzde 32,1 bandında, Merkezi tahmin olarak ise yaklaşık yüzde 31,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak kesin kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklayacağı resmi enflasyon verileri sonrasında belli olacak.