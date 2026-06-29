Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sultanbeyli Belediyesi'nin güvencesiyle, Sulkon ve Luxera GYO iş birliğinde hayata geçirilen SULKENT Konut Projesi için başvuruların başladığını duyurdu. SULKENT Projesi kapsamında vatandaşlar, %30 peşinat ve 30 ay eşit taksit avantajıyla ev sahibi olabilecek. İşte Sultanbeyli Belediyesi’nden faizsiz konut satışı detayları.
Sultanbeyli Belediyesi’nin iştirak şirketi SULKON ile Luxera GYO iş birliğinde hayata geçirilen Sulkent Projesi için tanıtım programı düzenlendi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, projeye ilişkin detayları paylaştı.
Başkan Tombaş, “SULKON ve Luxera GYO iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Sulkent Projemizi basın mensuplarımıza tanıttık. Faizsiz, vade farksız ve sabit taksitli ödeme imkânıyla hemşehrilerimizin konut sahibi olmasını kolaylaştıracak önemli bir adım attık. Projemizin Sultanbeyli’mize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Sultanbeyli Belediyesi’nden faizsiz konut satışı başvurusu ne zaman bitiyor?
Sulkent Projesi için başvurular 19-30 Haziran tarihleri arasında www.sulkent.com.tr adresi üzerinden alınacak. Ön şart aranmaksızın yapılacak başvurularda 10 bin TL başvuru ücreti yatırılacak. Asıl hak sahipleri, 4 Temmuz’da noter huzurunda düzenlenecek kura töreniyle belirlenecek. Kurada adı çıkmayan vatandaşlara başvuru ücreti iade edilecek.
Sultanbeyli Belediyesi SULKENT Konut Projesi ödeme planı nasıl?
Sultanbeyli Belediyesi’nin iştirak şirketi SULKON öncülüğünde ve Luxera GYO iş birliğiyle hayata geçirilen bu önemli yatırım, Battalgazi Mahallesi’nde yaklaşık 16 bin metrekarelik dev bir alanda yükselecek. Proje, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara faizsiz finansman modeliyle büyük bir kolaylık sağlarken, bölgenin modern ve nitelikli dönüşümüne de öncülük ediyor. Lansmana özel, sınırlı sayıda satışa çıkarılan daireler için başvuru süreci başladı.
Projenin kapsamına ilişkin detaylı açıklamalarda bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, şu ifadeleri kullandı:
“Sultanbeyli, uzun yıllar mülkiyet problemleriyle uğraşan bir ilçe iken bugün bu sorunları büyük ölçüde geride bırakmış, modern ve nitelikli projeler üreten bir ilçe haline gelmiştir. Şimdi Sultanbeyli’nin marka değerine katkı sağlayacak önemli bir projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Proje kapsamında 445 daire ve 13 ticari alan olmak üzere toplam 458 bağımsız bölüm yer almaktadır.
Amacımız, vatandaşlarımız için erişilebilir ve konforlu yaşam alanları oluşturmaktır. Sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, spor, kültür ve eğitim alanlarının yanı sıra her daireye özel otopark imkanı sunulması da projeyi daha anlamlı hale getirmektedir. Sulkent projemizin en büyük avantajlarından biri, faizsiz ve sabit taksitli ödeme imkanı sunmasıdır. Bu sistem kapsamında vatandaşlarımız yüzde 30 peşinat ödeyerek, kalan yüzde 70’lik kısmı ise peşin fiyatına 30 eşit taksitle ödeme fırsatına sahip olacaktır. Dileyen vatandaşlarımız peşinat oranını artırarak taksit tutarlarını düşürebilir. Ayrıca ara ödeme seçenekleriyle de taksit miktarlarını azaltabilirler. Taksitlere hiçbir şekilde faiz ya da enflasyon farkı uygulanmayacaktır. Faiz oranlarının yüksek olduğu bu dönemde vatandaşlarımız, faizsiz ve sabit ödeme planıyla konut sahibi olmanın avantajını çok iyi bilmektedir.
Biz de Sultanbeyli Belediyesi olarak Sulkent projemizi bu anlayışla hayata geçirdik. Belediyemizin iştirak şirketi SULKON ile iş ortağımız Luxera iş birliğinde Sulkent projesini hayata geçmiş bulunuyoruz. Projemizin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yeni projeleri de hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor. Mecidiye Mahallesi’nde, Emlak Konut iş birliğiyle yeni bir konut projesine başlayacağız. Sulkent projesini Luxera ile gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında Mecidiye Mahallesi’nde yaklaşık 650 bağımsız bölümden oluşacak yeni bir projeyi de çok yakın zamanda Emlak Konut ile hayata geçireceğiz. SULKON şirketimizin öncülüğünde Sultanbeyli genelinde yeni projeleri duyurmaya devam edeceğiz. Hasanpaşa Mahallesi’nde üzerinde çalıştığımız bir proje bulunuyor. Ayrıca Yavuz Selim, Hamidiye ve Sultanbeyli’nin diğer mahallelerinde de yeni projeler için çalışmalarımız sürüyor. SULKON, yeni iş birlikleriyle bu projeleri geliştirmeye devam ediyor. İstanbul’un deprem riskini biliyoruz. Bu nedenle hem kentsel dönüşümü hem de güvenli ve nitelikli yapıların hayata geçirilmesini son derece önemsiyoruz.”