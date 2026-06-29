Biz de Sultanbeyli Belediyesi olarak Sulkent projemizi bu anlayışla hayata geçirdik. Belediyemizin iştirak şirketi SULKON ile iş ortağımız Luxera iş birliğinde Sulkent projesini hayata geçmiş bulunuyoruz. Projemizin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yeni projeleri de hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor. Mecidiye Mahallesi’nde, Emlak Konut iş birliğiyle yeni bir konut projesine başlayacağız. Sulkent projesini Luxera ile gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında Mecidiye Mahallesi’nde yaklaşık 650 bağımsız bölümden oluşacak yeni bir projeyi de çok yakın zamanda Emlak Konut ile hayata geçireceğiz. SULKON şirketimizin öncülüğünde Sultanbeyli genelinde yeni projeleri duyurmaya devam edeceğiz. Hasanpaşa Mahallesi’nde üzerinde çalıştığımız bir proje bulunuyor. Ayrıca Yavuz Selim, Hamidiye ve Sultanbeyli’nin diğer mahallelerinde de yeni projeler için çalışmalarımız sürüyor. SULKON, yeni iş birlikleriyle bu projeleri geliştirmeye devam ediyor. İstanbul’un deprem riskini biliyoruz. Bu nedenle hem kentsel dönüşümü hem de güvenli ve nitelikli yapıların hayata geçirilmesini son derece önemsiyoruz.”