YKS tercih sonuçları için geri sayıma başladı: Üniversite tercih sonuçlarında takvim netleşiyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinde süreç tamamlandı. ÖSYM takvimine göre üniversite tercihleri 10 Ağustos saat 23.59’da sona erdi. Adaylar tercih işlemlerinin ardından, YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve üniversite kayıt tarihlerini araştırıyor. 805 bin 747 kontenjanın bulunduğu 2026 YKS tercih sürecinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kayıt takvimine ilişkin merak edilen tüm detaylar belli oldu.
YKS tercihleri 2026 için adayların işlemlerini tamamlaması gereken son güne girildi. ÖSYM takvimine göre üniversite tercihleri 10 Ağustos 2026 saat 23.59’da sona erecek.
YKS tercihleri sona erdi
2026 YKS tercihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre 10 Ağustos 2026 saat 23.59’da sona erdi. Tercih sürecini tamamlayan adayların gözü şimdi tercih sonuçlarına odaklandı.
2026-YKS sonuçları ÖSYM tarafından 21 Temmuz 2026 tarihinde açıklanmış, üniversite tercihleri ise 29 Temmuz'da başlamıştı. Adaylar sınav puanları ve başarı sıralamalarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tercihlerin 10 Ağustos saat 23.59'da sona ermesinin ardından yerleştirme süreci başlayacak. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz belirtilmezken, üniversite kayıtlarının 24 Ağustos'ta başlayacak olması nedeniyle sonuçların 15-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ise daha sonra duyurulacak YKS ek tercih sürecini takip edebilecek.
YKS takvimi
ÖSYM'nin tercih takvimine göre 2026-YKS tercih işlemleri 10 Ağustos saat 23.59'da tamamlanacak. Bu saatten sonra tercih sistemi adayların işlemlerine kapatılacak.
Tercih sürecindeki temel tarihler şöyle:
YKS sonuçlarının açıklanması: 21 Temmuz 2026
Tercihlerin başlaması: 29 Temmuz 2026
Tercihlerin sona ermesi: 10 Ağustos 2026 saat 23.59
Üniversite kayıtları: 24-28 Ağustos 2026
Elektronik kayıtlar: 24-26 Ağustos 2026
Üniversitelerde 805 bin 747 kontenjan bulunuyor
Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerde 2026 tercih döneminde ön lisans, lisans ve özel yetenek programları için toplam 805 bin 747 kontenjan bulunuyor.
Kontenjanların dağılımı şöyle:
Ön lisans programları: 371 bin 476
Lisans programları: 407 bin 80
Özel yetenek programları: 27 bin 191
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açılan 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program da bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek.
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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