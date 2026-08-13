Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
YKS tercih sonuçları için geri sayıma başladı: Üniversite tercih sonuçlarında takvim netleşiyor

YKS tercih sonuçları için geri sayıma başladı: Üniversite tercih sonuçlarında takvim netleşiyor

20:08, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 20:09, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
YKS tercih sonuçları için geri sayıma başladı: Üniversite tercih sonuçlarında takvim netleşiyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinde süreç tamamlandı. ÖSYM takvimine göre üniversite tercihleri 10 Ağustos saat 23.59’da sona erdi. Adaylar tercih işlemlerinin ardından, YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve üniversite kayıt tarihlerini araştırıyor. 805 bin 747 kontenjanın bulunduğu 2026 YKS tercih sürecinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kayıt takvimine ilişkin merak edilen tüm detaylar belli oldu.

YKS tercihleri 2026 için adayların işlemlerini tamamlaması gereken son güne girildi. ÖSYM takvimine göre üniversite tercihleri 10 Ağustos 2026 saat 23.59’da sona erecek.

YKS tercihleri 2026 için adayların işlemlerini tamamlaması gereken son güne girildi. ÖSYM takvimine göre üniversite tercihleri 10 Ağustos 2026 saat 23.59’da sona erecek.


YKS tercihleri sona erdi


2026 YKS tercihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre 10 Ağustos 2026 saat 23.59’da sona erdi. Tercih sürecini tamamlayan adayların gözü şimdi tercih sonuçlarına odaklandı.


2026-YKS sonuçları ÖSYM tarafından 21 Temmuz 2026 tarihinde açıklanmış, üniversite tercihleri ise 29 Temmuz'da başlamıştı. Adaylar sınav puanları ve başarı sıralamalarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.


YKS tercihleri sona erdi2026 YKS tercihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre 10 Ağustos 2026 saat 23.59’da sona erdi. Tercih sürecini tamamlayan adayların gözü şimdi tercih sonuçlarına odaklandı. 2026-YKS sonuçları ÖSYM tarafından 21 Temmuz 2026 tarihinde açıklanmış, üniversite tercihleri ise 29 Temmuz'da başlamıştı. Adaylar sınav puanları ve başarı sıralamalarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?


Tercihlerin 10 Ağustos saat 23.59'da sona ermesinin ardından yerleştirme süreci başlayacak. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz belirtilmezken, üniversite kayıtlarının 24 Ağustos'ta başlayacak olması nedeniyle sonuçların 15-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.


Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ise daha sonra duyurulacak YKS ek tercih sürecini takip edebilecek.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?Tercihlerin 10 Ağustos saat 23.59'da sona ermesinin ardından yerleştirme süreci başlayacak. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz belirtilmezken, üniversite kayıtlarının 24 Ağustos'ta başlayacak olması nedeniyle sonuçların 15-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ise daha sonra duyurulacak YKS ek tercih sürecini takip edebilecek.


YKS takvimi


ÖSYM'nin tercih takvimine göre 2026-YKS tercih işlemleri 10 Ağustos saat 23.59'da tamamlanacak. Bu saatten sonra tercih sistemi adayların işlemlerine kapatılacak.


Tercih sürecindeki temel tarihler şöyle:


YKS sonuçlarının açıklanması: 21 Temmuz 2026

Tercihlerin başlaması: 29 Temmuz 2026

Tercihlerin sona ermesi: 10 Ağustos 2026 saat 23.59

Üniversite kayıtları: 24-28 Ağustos 2026

Elektronik kayıtlar: 24-26 Ağustos 2026



YKS takvimiÖSYM'nin tercih takvimine göre 2026-YKS tercih işlemleri 10 Ağustos saat 23.59'da tamamlanacak. Bu saatten sonra tercih sistemi adayların işlemlerine kapatılacak.Tercih sürecindeki temel tarihler şöyle:YKS sonuçlarının açıklanması: 21 Temmuz 2026Tercihlerin başlaması: 29 Temmuz 2026Tercihlerin sona ermesi: 10 Ağustos 2026 saat 23.59Üniversite kayıtları: 24-28 Ağustos 2026Elektronik kayıtlar: 24-26 Ağustos 2026

Üniversitelerde 805 bin 747 kontenjan bulunuyor


Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerde 2026 tercih döneminde ön lisans, lisans ve özel yetenek programları için toplam 805 bin 747 kontenjan bulunuyor.


Kontenjanların dağılımı şöyle:


Ön lisans programları: 371 bin 476

Lisans programları: 407 bin 80

Özel yetenek programları: 27 bin 191


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açılan 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program da bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek.

Üniversitelerde 805 bin 747 kontenjan bulunuyorTürkiye ve KKTC'deki üniversitelerde 2026 tercih döneminde ön lisans, lisans ve özel yetenek programları için toplam 805 bin 747 kontenjan bulunuyor.Kontenjanların dağılımı şöyle:Ön lisans programları: 371 bin 476Lisans programları: 407 bin 80Özel yetenek programları: 27 bin 191Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açılan 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program da bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?


YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.


Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Başlıklar :yks 2026yks tercihleriüniversite tercihleriösymyks yerleştirme sonuçları
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026