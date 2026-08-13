30 bin bahçe görevlisi MEB işe alımı ne zaman, okula güvenlik görevisi başvurusu İŞKUR üzerinden mi yapılacak?

Okullarda bahçe görevlisi ne iş yapacak?

Tabii bunun yanında başka tedbirlerimiz de var. Biz önceden, ben 7,5 yıl sahada valilik de yaptım malum. Her yıl 1. dönem ve 2. dönem okul güvenliği toplantıları yapıyorduk. Bu saldırılarla beraber bu toplantıları artık aylık olarak yapıyoruz valilerimizin, kaymakamlarımızın başkanlığında. Okulların risk durumlarını belirliyoruz. Bizim birinci ve ikinci dereceden riskli okullarımızda polis görevlilerimiz var. Birinci dereceden riskli olan bütün okullarımızda var. İkinci dereceden riskli olan okulların ortaokul ve liselerinde sabit polislerimiz var. 3 ve 4. riskli olan yerlerde de okul irtibat görevlilerimiz var. Yani onlar yine görevlerine devam edecek ama bunlar ekstradan o bahçe görevlisi dediğim kişiler ekstradan görev yapmış olacaklar.