30 bin bahçe görevlisi MEB işe alımı ne zaman, okula güvenlik görevisi başvurusu İŞKUR üzerinden mi yapılacak?
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda görev yapmak üzere 30 bin kişinin istihdam edileceğini açıkladı. Bahçe görevlisi adıyla işe alınacak personelin, okulların güvenliğinin sağlanmasına katkı sunması ve eğitim kurumlarında yaşanabilecek şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacıyla görev yapacağı belirtildi. İşte 30 bin bahçe görevlisi MEB işe alımı ne zaman, okula güvenlik görevisi başvurusu İŞKUR üzerinden mi yapılacak? sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.
Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından, yeni dönemde 81 ilde okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasına devam ediliyor. Katıldığı bir canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, 30 bin bahçe görevlisinin alınacağını açıkladı. Çiftçi, 81 ilde yapılacak alımlara ilişkin kontenjanların da belli olduğunu duyurdu. Bakan Çiftçi 30 bin bahçe görevlisi alımına ilişkin şunları söyledi:
Okullara 30 bin bahçe görevlisi işe alımı ne zaman?
“Konuyu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza arz ettim, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüştük. 30 bin bahçe görevlisi diyoruz biz onlara. Bahçe görevlisi olarak istihdam edeceğiz. Bu konudaki yetki valiliklerimizde, valiliklerimiz bize taleplerini bildirdiler, ne kadar ihtiyaç duydukları noktasında.
30 bin bahçe görevlisi alımı için başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?
Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak. Bu konuda kontenjanları belirledik, hangi ile ne kadar kontenjan düştüğünü. 81 ile dağıtacağız. O dağıtımı yaptık, valiliklerimiz şu anda çalışıyorlar. İŞKUR üzerinden alımlar yapılacak ve okullarımızda istihdam edeceğiz. En azından okullarımızdaki güvenliği biraz daha bu noktada arttıralım istiyoruz.
Okullarda bahçe görevlisi ne iş yapacak?
Tabii bunun yanında başka tedbirlerimiz de var. Biz önceden, ben 7,5 yıl sahada valilik de yaptım malum. Her yıl 1. dönem ve 2. dönem okul güvenliği toplantıları yapıyorduk. Bu saldırılarla beraber bu toplantıları artık aylık olarak yapıyoruz valilerimizin, kaymakamlarımızın başkanlığında. Okulların risk durumlarını belirliyoruz. Bizim birinci ve ikinci dereceden riskli okullarımızda polis görevlilerimiz var. Birinci dereceden riskli olan bütün okullarımızda var. İkinci dereceden riskli olan okulların ortaokul ve liselerinde sabit polislerimiz var. 3 ve 4. riskli olan yerlerde de okul irtibat görevlilerimiz var. Yani onlar yine görevlerine devam edecek ama bunlar ekstradan o bahçe görevlisi dediğim kişiler ekstradan görev yapmış olacaklar.
Okul bahçe görevlisi ne zaman işe başlayacak?
Bu bahçe görevlisi olacak 30 bin görevli yeni eğitim öğretim yılına yetişecek. Okulların açılmasıyla beraber onlar göreve başlayacaklar. Ancak biz yine emniyet olarak, jandarma olarak okulların etrafında, civarında güvenlik tedbirleri almaya devam edeceğiz.”
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.