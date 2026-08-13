Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
30 bin bahçe görevlisi MEB işe alımı ne zaman, okula güvenlik görevisi başvurusu İŞKUR üzerinden mi yapılacak?

30 bin bahçe görevlisi MEB işe alımı ne zaman, okula güvenlik görevisi başvurusu İŞKUR üzerinden mi yapılacak?

19:06, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
30 bin bahçe görevlisi MEB işe alımı ne zaman, okula güvenlik görevisi başvurusu İŞKUR üzerinden mi yapılacak?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda görev yapmak üzere 30 bin kişinin istihdam edileceğini açıkladı. Bahçe görevlisi adıyla işe alınacak personelin, okulların güvenliğinin sağlanmasına katkı sunması ve eğitim kurumlarında yaşanabilecek şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacıyla görev yapacağı belirtildi. İşte 30 bin bahçe görevlisi MEB işe alımı ne zaman, okula güvenlik görevisi başvurusu İŞKUR üzerinden mi yapılacak? sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından, yeni dönemde 81 ilde okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasına devam ediliyor. Katıldığı bir canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, 30 bin bahçe görevlisinin alınacağını açıkladı. Çiftçi, 81 ilde yapılacak alımlara ilişkin kontenjanların da belli olduğunu duyurdu. Bakan Çiftçi 30 bin bahçe görevlisi alımına ilişkin şunları söyledi:

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından, yeni dönemde 81 ilde okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasına devam ediliyor. Katıldığı bir canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, 30 bin bahçe görevlisinin alınacağını açıkladı. Çiftçi, 81 ilde yapılacak alımlara ilişkin kontenjanların da belli olduğunu duyurdu. Bakan Çiftçi 30 bin bahçe görevlisi alımına ilişkin şunları söyledi:

Okullara 30 bin bahçe görevlisi işe alımı ne zaman?

“Konuyu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza arz ettim, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüştük. 30 bin bahçe görevlisi diyoruz biz onlara. Bahçe görevlisi olarak istihdam edeceğiz. Bu konudaki yetki valiliklerimizde, valiliklerimiz bize taleplerini bildirdiler, ne kadar ihtiyaç duydukları noktasında.

Okullara 30 bin bahçe görevlisi işe alımı ne zaman?“Konuyu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza arz ettim, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüştük. 30 bin bahçe görevlisi diyoruz biz onlara. Bahçe görevlisi olarak istihdam edeceğiz. Bu konudaki yetki valiliklerimizde, valiliklerimiz bize taleplerini bildirdiler, ne kadar ihtiyaç duydukları noktasında.

30 bin bahçe görevlisi alımı için başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak. Bu konuda kontenjanları belirledik, hangi ile ne kadar kontenjan düştüğünü. 81 ile dağıtacağız. O dağıtımı yaptık, valiliklerimiz şu anda çalışıyorlar. İŞKUR üzerinden alımlar yapılacak ve okullarımızda istihdam edeceğiz. En azından okullarımızdaki güvenliği biraz daha bu noktada arttıralım istiyoruz.

30 bin bahçe görevlisi alımı için başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak. Bu konuda kontenjanları belirledik, hangi ile ne kadar kontenjan düştüğünü. 81 ile dağıtacağız. O dağıtımı yaptık, valiliklerimiz şu anda çalışıyorlar. İŞKUR üzerinden alımlar yapılacak ve okullarımızda istihdam edeceğiz. En azından okullarımızdaki güvenliği biraz daha bu noktada arttıralım istiyoruz.

Okullarda bahçe görevlisi ne iş yapacak?

Tabii bunun yanında başka tedbirlerimiz de var. Biz önceden, ben 7,5 yıl sahada valilik de yaptım malum. Her yıl 1. dönem ve 2. dönem okul güvenliği toplantıları yapıyorduk. Bu saldırılarla beraber bu toplantıları artık aylık olarak yapıyoruz valilerimizin, kaymakamlarımızın başkanlığında. Okulların risk durumlarını belirliyoruz. Bizim birinci ve ikinci dereceden riskli okullarımızda polis görevlilerimiz var. Birinci dereceden riskli olan bütün okullarımızda var. İkinci dereceden riskli olan okulların ortaokul ve liselerinde sabit polislerimiz var. 3 ve 4. riskli olan yerlerde de okul irtibat görevlilerimiz var. Yani onlar yine görevlerine devam edecek ama bunlar ekstradan o bahçe görevlisi dediğim kişiler ekstradan görev yapmış olacaklar.

Okullarda bahçe görevlisi ne iş yapacak?Tabii bunun yanında başka tedbirlerimiz de var. Biz önceden, ben 7,5 yıl sahada valilik de yaptım malum. Her yıl 1. dönem ve 2. dönem okul güvenliği toplantıları yapıyorduk. Bu saldırılarla beraber bu toplantıları artık aylık olarak yapıyoruz valilerimizin, kaymakamlarımızın başkanlığında. Okulların risk durumlarını belirliyoruz. Bizim birinci ve ikinci dereceden riskli okullarımızda polis görevlilerimiz var. Birinci dereceden riskli olan bütün okullarımızda var. İkinci dereceden riskli olan okulların ortaokul ve liselerinde sabit polislerimiz var. 3 ve 4. riskli olan yerlerde de okul irtibat görevlilerimiz var. Yani onlar yine görevlerine devam edecek ama bunlar ekstradan o bahçe görevlisi dediğim kişiler ekstradan görev yapmış olacaklar.

Okul bahçe görevlisi ne zaman işe başlayacak?

Bu bahçe görevlisi olacak 30 bin görevli yeni eğitim öğretim yılına yetişecek. Okulların açılmasıyla beraber onlar göreve başlayacaklar. Ancak biz yine emniyet olarak, jandarma olarak okulların etrafında, civarında güvenlik tedbirleri almaya devam edeceğiz.”

Okul bahçe görevlisi ne zaman işe başlayacak?Bu bahçe görevlisi olacak 30 bin görevli yeni eğitim öğretim yılına yetişecek. Okulların açılmasıyla beraber onlar göreve başlayacaklar. Ancak biz yine emniyet olarak, jandarma olarak okulların etrafında, civarında güvenlik tedbirleri almaya devam edeceğiz.”
Başlıklar :MEB30 bin bahçe görevlisiİŞKUR
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026