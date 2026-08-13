MEB ikinci nakil tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
LGS'de ikinci nakil tercih süreci 12 Ağustos itibariyle sona erdi. LGS'de ikinci nakil tercih yerleştirme sonuçları 14 Ağustos Cuma günü MEB’in internet sitesi üzerindene erişime açılacak. İşte 2025 LGS 2. tercih sonuçları sorgulama ekranı ve lise nakil sonuçları hakkında ayrıntılar.
LGS 2. nakil sonuçları için beklenen gün geldi. İlk yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlara ilişkin nakil tercihleri 8-12 Ağustos'ta alınmıştı. LGS ikinci nakil tercih başvurusu yerleştirme sonuçları açıklanıyor.
MEB LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
İkinci nakil tercih yerleştirme sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
LGS nakil yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın
İkinci nakil döneminin ardından da bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. Başvurular, 17-26 Ağustos arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak. Yerleştirme işlemleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Öğrenciler, okul nakil onay durumu ve başvuru sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.
Yatılı okulda eğitim görecek öğrencilerin yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül arasında alınacak. Sonuçlar 4 Eylül'de ilan edilecek, kayıt işlemleri e-Pansiyon sisteminden yapılacak.
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