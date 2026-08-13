Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 13 Ağustos maç programı
Trendyol Süper Lig'de maçlar yarın başlıyor. 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray-Arca Çorum FK maçında Batuhan Kolak, Gençlerbirliği-Fenerbahçe mücadelesinde Oğuzhan Aksu ve Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasında ise Gürcan Hasova düdük çalacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün evinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak. İşte bugün oynanacak maçlar ile Süper Lig 2026-2027 sezonu ilk maç programı.
2026-2027 sezonu Trendyol Süper Lig'de maçlar başlıyor. Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, sahasında ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde sezonun ilk haftasının programı şu şekilde:
Yarın kimin maçı var hangi maçlar oynanacak?
21.30 Galatasaray-Arca Çorum FK (RAMS Park)
15 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?
19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)
16 Ağustos Pazar hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?
19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)
21.30 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)
17 Ağustos Pazartesi hangi maçlar var?
21.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
19:00 Karabağ - Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme CBC Sport
20:00 Beşiktaş - Hradec Kralove UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme S Sport Plus
21:00 Al Diriyah - Al Ahli Suudi Arabistan Pro Lig PremierLig S Sport Plus
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