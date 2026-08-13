En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplama tablosu değişti

DGS taban puanları 2026 kontenjanları ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının bugün erişime açılmasıyla birlikte, lisans eğitimine adım atmayı hedefleyen binlerce aday tüm dikkatini üniversite yerleştirme puanlarına ve tercih sürecine çevirdi. Sınav sonuçlarının ilanının ardından en çok merak edilen konuların başında ise DGS taban puanları, kontenjan durumları ve 2026 Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı geliyor. ÖSYM'nin resmi duyuru kanallarını ve yayınlanacak tercih kılavuzunu yakından takip eden adaylar, başarı sıralamaları ile taban puanları analiz ederek geleceklerini şekillendirecekleri kritik tercih dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Tercih dönemine hazırlanan adaylar ise fikir edinmek için ÖSYM’nin yayımladığı “2025-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar” verilerini inceleyebiliyor. İşte DGS taban puanları ve kontenjan bilgileri.