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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplama tablosu değişti

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplama tablosu değişti

17:40, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 17:47, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplama tablosu değişti

Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların 2027 Ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Merkez Bankası ve Finansal Kurumlar Birliği'nin yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan tahminler, maaş artışlarının hangi seviyelere ulaşabileceğine dair ilk tabloyu ortaya koydu. Özellikle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak edilirken, olası enflasyon farkı ve zam oranlarına göre emekli ve memur maaşları için yeni hesaplamalar gündeme geldi. SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplama tablosu şu şekilde:

Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte başlayan yeni zam dönemi, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon beklentileri ve Finansal Kurumlar Birliği ile Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminleri, 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışlarının ilk senaryolarını şekillendiriyor. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranlarının birleşimiyle hesaplanan yeni maaş tabloları, kök aylıklara yapılacak yansımaları ve en düşük emekli maaşına yönelik olası taban artış beklentilerini ortaya koyuyor. Hak sahipleri, yılın kalan aylarında açıklanacak veri akışıyla netleşecek kesin zam oranlarını ve Ocak 2027 maaş hesaplama cetvellerini merakla bekliyor.

Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte başlayan yeni zam dönemi, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon beklentileri ve Finansal Kurumlar Birliği ile Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminleri, 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışlarının ilk senaryolarını şekillendiriyor. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranlarının birleşimiyle hesaplanan yeni maaş tabloları, kök aylıklara yapılacak yansımaları ve en düşük emekli maaşına yönelik olası taban artış beklentilerini ortaya koyuyor. Hak sahipleri, yılın kalan aylarında açıklanacak veri akışıyla netleşecek kesin zam oranlarını ve Ocak 2027 maaş hesaplama cetvellerini merakla bekliyor.

Merkez Bankası 2026 enflasyon tahmini yüzde kaç oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi.

Merkez Bankası 2026 enflasyon tahmini yüzde kaç oldu?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısına (Temmuz-Aralık) ilişkin enflasyon beklentisi de değişti. Bu verilere göre, yıl sonu hedeflerinin tutması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı yaklaşık yüzde 8,70 olarak gerçekleşecek.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısına (Temmuz-Aralık) ilişkin enflasyon beklentisi de değişti. Bu verilere göre, yıl sonu hedeflerinin tutması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı yaklaşık yüzde 8,70 olarak gerçekleşecek.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası'nın güncellediği yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, en düşük emekli maaşı (taban aylık) için de yeni senaryolar ortaya çıkıyor.

Geçen temmuz ayında yapılan yasal düzenlemeyle 23 bin 552 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığına yüzde 8,70 oranında zam uygulanması halinde beklenen tablo şu şekilde oluşuyor:

Mevcut En Düşük Maaş: 23.552 TL

Beklenen Yeni Zam Oranı: Yüzde 8,70

Tahmini Yeni Taban Aylık: 25.600 TL ile 25.700 TL arası

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası'nın güncellediği yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, en düşük emekli maaşı (taban aylık) için de yeni senaryolar ortaya çıkıyor.Geçen temmuz ayında yapılan yasal düzenlemeyle 23 bin 552 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığına yüzde 8,70 oranında zam uygulanması halinde beklenen tablo şu şekilde oluşuyor:Mevcut En Düşük Maaş: 23.552 TLBeklenen Yeni Zam Oranı: Yüzde 8,70Tahmini Yeni Taban Aylık: 25.600 TL ile 25.700 TL arası

Memur ve memur emeklisi Ocak 2027 zamlı maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme kapsamında 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 zam alacak. 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde bu orana enflasyon farkı da eklenecek. TCMB'nin yüzde 28'lik tahminine göre yıl sonunda yüzde 1,59 civarında enflasyon farkı oluşacak. Bu tahmine göre memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı dahil toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.

Memur ve memur emeklisi Ocak 2027 zamlı maaşı ne kadar olacak?Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme kapsamında 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 zam alacak. 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde bu orana enflasyon farkı da eklenecek. TCMB'nin yüzde 28'lik tahminine göre yıl sonunda yüzde 1,59 civarında enflasyon farkı oluşacak. Bu tahmine göre memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı dahil toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.


En düşük memur maaşı ocakta ne kadar olacak?

Temmuz zammıyla birlikte 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşı yüzde 6,67 artışla 74 bin 908 liraya yükselecek. SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplama tablosu şu şekilde:



En düşük memur maaşı ocakta ne kadar olacak?Temmuz zammıyla birlikte 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşı yüzde 6,67 artışla 74 bin 908 liraya yükselecek. SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplama tablosu şu şekilde:

Mevcut maaşı 23.552 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı (TL) 25.601 TL

Mevcut maaşı 24.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 26.088 TL

Mevcut maaşı 23.552 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı (TL) 25.601 TLMevcut maaşı 24.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 26.088 TL

Mevcut maaşı 25.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 27.175 TL

Mevcut maaşı 26.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 28.262 TL

Mevcut maaşı 25.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 27.175 TLMevcut maaşı 26.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 28.262 TL

Mevcut maaşı 27.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 29.349 TL

Mevcut maaşı 28.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 30.436 TL

Mevcut maaşı 27.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 29.349 TLMevcut maaşı 28.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 30.436 TL

Mevcut maaşı 29.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 31.523 TL

Mevcut maaşı 30.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 32.610 TL

Mevcut maaşı 29.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 31.523 TLMevcut maaşı 30.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 32.610 TL

Mevcut maaşı 31.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 33.697 TL

Mevcut maaşı 32.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 34.784 TL

Mevcut maaşı 31.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 33.697 TLMevcut maaşı 32.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 34.784 TL

Mevcut maaşı 33.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 35.871 TL

Mevcut maaşı 34.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 36.958 TL

Mevcut maaşı 33.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 35.871 TLMevcut maaşı 34.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 36.958 TL

Mevcut maaşı 35.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 38.045 TL

Mevcut maaşı 36.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 39.132 TL

Mevcut maaşı 35.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 38.045 TLMevcut maaşı 36.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 39.132 TL

Mevcut maaşı 37.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 40.219 TL

Mevcut maaşı 38.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 41.306 TL

Mevcut maaşı 37.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 40.219 TLMevcut maaşı 38.000 TL TCMB tahmini %8,7 Zamlı 41.306 TL
Başlıklar :En düşük emekli maaşıBağkur emekli maaşımemur zammımemur emekli zammıOcak 2027 emekli maaşı
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