Altın iki ayın en yüksek seviyesini test etti: Yükseliş sürecek mi, fiyatları ne etkiliyor?
Altın fiyatları, ABD’de enflasyonun yavaşladığına işaret eden veriler ve Fed’in faiz politikasına yönelik değişen beklentilerle iki ayın en yüksek seviyelerini test etti. Spot altın zirveden geri çekilirken gram altın 6 bin 750 TL seviyesinde seyrediyor; yatırımcılar şimdi altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğine odaklandı.
Altın fiyatları, ABD’de enflasyonun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından iki ayın en yüksek seviyelerine yaklaşırken gün içinde elde ettiği kazançları geri verdi. Spot altın 4 bin 394 dolara gerilerken gram altın 6 bin 750 TL seviyesinde seyrediyor.
Altın fiyatları 2 ayın en yüksek seviyesini test etti
Altın fiyatları, ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin ardından perşembe günü yükselişe geçti. Spot altın, gün içinde 5 Haziran’dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test ettikten sonra 4 bin 408 dolar seviyesinde işlem gördü.
Değerli metal daha sonra kazançlarını geri verdi. Spot altın yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 394 dolara gerilerken gram altın 6 bin 750 TL seviyesinde seyrediyor.
ABD enflasyonundaki yavaşlama altını destekledi
Altındaki yükselişte ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri etkili oldu. ABD’de TÜFE, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.
Haziran ayında yüzde 3,5 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun yüzde 3,4’e gerilemesi, fiyat baskılarının azaldığı yönündeki beklentileri destekledi. Açıklanan veri piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.
Öne çıkan veriler şöyle:
ABD’de temmuz ayı yıllık TÜFE: Yüzde 3,4
Haziran ayı yıllık TÜFE: Yüzde 3,5
Spot altında gün içinde görülen seviye: 4 bin 408 dolar
Spot altında son seviye: 4 bin 394 dolar
Gram altında son seviye: 6 bin 750 TL
Fed beklentileri değişti
ABD'deki enflasyon verilerinin ardından piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentilerinde de değişim yaşandı. Fed’in eylül ayında faiz artırma olasılığı yüzde 40’a geriledi.
Faiz getirisi bulunmayan altın açısından borçlanma maliyetlerinin düşük kalması, altını elde tutmanın fırsat maliyetini azalttığı için destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.
ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de temmuz ayında aylık bazda değişim göstermedi. ÜFE yıllık bazda ise yüzde 4,7 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.
Körfez’deki gelişmeler güvenli liman talebini destekliyor
Altın fiyatlarının seyrinde para politikasına ilişkin beklentilerin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de etkili oluyor.
ABD ile İran arasında Körfez’deki savaşı sona erdirmeye yönelik temaslarda henüz ilerleme kaydedilemediği belirtildi. İranlı üst düzey bir yetkili, haziran ayındaki geçici anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesine yönelik görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını aktardı.
Süregelen jeopolitik belirsizlik, yatırımcıların güvenli liman niteliğindeki varlıklara yönelik talebini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.
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