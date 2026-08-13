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KYK burs başvurusu 2026: GSB KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman, tarih açıklandı mı?

KYK burs başvurusu 2026: GSB KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman, tarih açıklandı mı?

18:36, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 18:36, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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KYK burs başvurusu 2026: GSB KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman, tarih açıklandı mı?

2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversiteye ilk kez başlayacak öğrenciler ile öğrenimine devam eden binlerce gencin merakla beklediği Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri gündemdeki yerini koruyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları 24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos tarihlerinde alınacak. KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor. Öğrencilerin eğitim giderlerine destek sağlayan KYK bursunun aylık tutarı ise 2026 yılında 4 bin TL olarak uygulanmıştı.

2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konular arasında GSB KYK burs başvuru tarihleri yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve öğrenim kredisi için başvuruların ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin yanı sıra ara sınıflarda eğitimine devam eden adaylar da 2026-2027 KYK burs başvuru takvimine ilişkin yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konular arasında GSB KYK burs başvuru tarihleri yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve öğrenim kredisi için başvuruların ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin yanı sıra ara sınıflarda eğitimine devam eden adaylar da 2026-2027 KYK burs başvuru takvimine ilişkin yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.


KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. 2026-2027 KYK burs başvurusu için resmi takvimin açıklanması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuru tarihleri duyurulduğunda öğrenciler e-Devlet üzerinden burs ve öğrenim kredisi başvurularını tamamlayabilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi.&nbsp;2026-2027 KYK burs başvurusu için resmi takvimin açıklanması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuru tarihleri duyurulduğunda öğrenciler e-Devlet üzerinden burs ve öğrenim kredisi başvurularını tamamlayabilecek.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 4000 TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden belirlenecek.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?2026 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 4000 TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden belirlenecek.

KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.


E DEVLET Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu

KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?KYK burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.E DEVLET Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu

KYK BURSU KAÇ AY VERİLİYOR?

KYK bursu, öğrencilerin normal öğrenim süresi boyunca aylık olarak ödeniyor. Burs hakkının devam etmesi için öğrencinin ilgili mevzuatta belirlenen şartları taşıması ve öğrenimine devam etmesi gerekiyor.

KYK BURSU DEVAM ŞARTLARI NELER?

KYK bursunun devam etmesi için öğrencilerin akademik başarı durumlarını koruması gerekiyor. Bunun yanında bursun kesilmesine neden olabilecek disiplin veya mevzuata aykırı bir durumun bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor.

KYK BURSU KAÇ AY VERİLİYOR?KYK bursu, öğrencilerin normal öğrenim süresi boyunca aylık olarak ödeniyor. Burs hakkının devam etmesi için öğrencinin ilgili mevzuatta belirlenen şartları taşıması ve öğrenimine devam etmesi gerekiyor.KYK BURSU DEVAM ŞARTLARI NELER?KYK bursunun devam etmesi için öğrencilerin akademik başarı durumlarını koruması gerekiyor. Bunun yanında bursun kesilmesine neden olabilecek disiplin veya mevzuata aykırı bir durumun bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor.

KYK BURSUNDA ÖNCELİK KİMLERE VERİLİYOR?

KYK burs başvurularında bazı öğrenci gruplarına öncelik tanınıyor. Şehit ve gazi çocukları, en az yüzde 40 engelli öğrenciler, anne ve babasını kaybetmiş gençler, devlet korumasında yetişenler, Darüşşafaka Lisesi mezunları ve milli sporcular öncelikli gruplar arasında bulunuyor. Ayrıca YKS'de belirli başarı sıralamasına giren öğrenciler de öncelikli olarak değerlendirilebiliyor.

KYK BURSU İLE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

KYK bursu ve öğrenim kredisi arasındaki temel fark geri ödeme durumudur. Burs, şartları taşıyan öğrencilere karşılıksız olarak verilirken öğrenim kredisi eğitim süresince maddi destek sağlıyor ve mezuniyet sonrasında geri ödeniyor.

KYK BURSUNDA ÖNCELİK KİMLERE VERİLİYOR?KYK burs başvurularında bazı öğrenci gruplarına öncelik tanınıyor. Şehit ve gazi çocukları, en az yüzde 40 engelli öğrenciler, anne ve babasını kaybetmiş gençler, devlet korumasında yetişenler, Darüşşafaka Lisesi mezunları ve milli sporcular öncelikli gruplar arasında bulunuyor. Ayrıca YKS'de belirli başarı sıralamasına giren öğrenciler de öncelikli olarak değerlendirilebiliyor.KYK BURSU İLE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?KYK bursu ve öğrenim kredisi arasındaki temel fark geri ödeme durumudur. Burs, şartları taşıyan öğrencilere karşılıksız olarak verilirken öğrenim kredisi eğitim süresince maddi destek sağlıyor ve mezuniyet sonrasında geri ödeniyor.
Başlıklar :KYK burs başvurusuE devletGSB KYK bursu
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