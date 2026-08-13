KYK BURSU KAÇ AY VERİLİYOR?

KYK bursu, öğrencilerin normal öğrenim süresi boyunca aylık olarak ödeniyor. Burs hakkının devam etmesi için öğrencinin ilgili mevzuatta belirlenen şartları taşıması ve öğrenimine devam etmesi gerekiyor.

KYK BURSU DEVAM ŞARTLARI NELER?

KYK bursunun devam etmesi için öğrencilerin akademik başarı durumlarını koruması gerekiyor. Bunun yanında bursun kesilmesine neden olabilecek disiplin veya mevzuata aykırı bir durumun bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor.