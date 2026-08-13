DGS ile öğrenci alan bölümler 2026: DGS 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri hangileri?

SGK’dan toplu ödeme ile emeklilik fırsatı: Prim günü eksik olanlar dikkat!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaş ve sigortalılık süresi şartlarını karşılamasına rağmen prim gün sayısı yetersiz olan vatandaşlar için toplu ödeme yoluyla emeklilik kapısını aralıyor. Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması ve ihya gibi imkânlar sayesinde eksik primlerini tamamlayabilen sigortalılar, emeklilik hakkına daha hızlı kavuşabiliyor. Özellikle kadın çalışanlar için sağlanan doğum borçlanması kolaylığıyla; tescil tarihinden sonra gerçekleşen en fazla 3 çocuk için, çocuk başına 720 gün olmak üzere toplamda 2 bin 160 güne (6 yıl) kadar ek prim kazanılması mümkün hale geliyor. Eksik prim günlerini bu borçlanma yöntemleriyle tamamlayan hak sahipleri, işlemlerin ve ödemelerin ardından emekli aylığı almaya hak kazanıyor.
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