Kademeli emeklilik çıkacak mı? 1999-2008 arası erken emeklilikte son durum torba yasada var mı yaş ve prim tablosu netleşti mi?

TBMM'de bu hafta, SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi görüşülecek. Teklifle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda 36 ay olan tecil taksitlendirme süresi 72 aya, teminatsız tecil tutarı ise 1 milyon liraya çıkarılacak. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm firmalar ve yurttaşlar yararlanabilecek.

Meclis'e gelecek teklifin içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve vergi borcu olan vatandaşlara avantaj sağlayacak bazı düzenlemelerin yer aldığını hatırlatarak "Burada 36 ay taksit imkânı vardı, bu iki katına çıkarıldı. Böylelikle 72 aya borçlar yapılandırılabilecek" dedi.

Düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu, vergi borcu, trafik cezası borcu, motorlu taşıtlar vergisi borcu gibi kalemleri kapsadığı hatırlatan Erdem, "Teminatsız sınır 300 bin liraydı. Bu 1 milyon liraya kadar çıkarıldı. 1 milyon liraya kadar olan borçlar artık teminatsız olarak 72 aya bölünebilecek. Küçük taksitlerle bu borçlardan vatandaş kurtulmuş olacak" açıklamasında bulundu.

8 Eylül 1999 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili bu Torba Yasada bir çalışma yer almıyor.