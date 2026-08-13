2026 DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı?
ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının bugün erişime açılmasıyla birlikte, lisans eğitimine adım atmayı hedefleyen binlerce aday tüm dikkatini üniversite yerleştirme puanlarına ve tercih sürecine çevirdi. Sınav sonuçlarının ilanının ardından en çok merak edilen konuların başında ise DGS taban puanları, kontenjan durumları ve 2026 Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı geliyor. ÖSYM'nin resmi duyuru kanallarını ve yayınlanacak tercih kılavuzunu yakından takip eden adaylar, başarı sıralamaları ile taban puanları analiz ederek geleceklerini şekillendirecekleri kritik tercih dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Tercih dönemine hazırlanan adaylar ise fikir edinmek için ÖSYM’nin yayımladığı “2025-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar” verilerini inceleyebiliyor. İşte DGS taban puanları ve kontenjan bilgileri.
2026 DGS sonuçlarının 13 Ağustos’ta erişime açılmasının ardından adayların gündeminde tercih süreci yer aldı. DGS puanlarını öğrenen adaylar, “2026 DGS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı, Dikey Geçiş yapılabilecek programlar yayımlandı mı?” sorularına yanıt arıyor. Üniversitelerin DGS kapsamında açacağı kontenjanlar ve tercih edilebilecek programlara ilişkin güncel bilgiler ise 2026-DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla kesinleşecek. ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde DGS sonuç tarihi 13 Ağustos 2026 olarak yer alıyor.
DGS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2026 DGS’ye ait taban puanlar henüz açıklanmadı. Tercih dönemine hazırlanan adaylar ise fikir edinmek için ÖSYM’nin yayımladığı “2025-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar” verilerini inceleyebiliyor. İşte DGS taban puanları ve kontenjan bilgileri.
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