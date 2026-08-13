DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM dikey geçiş tercih kılavuzu 2026 üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları sorgulama ekranı

13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak DGS sonuçları, ön lisans eğitimini lisans programlarına taşımak isteyen pek çok adayın bir numaralı gündem maddesi haline gelecek. ÖSYM’nin sınav takvimi doğrultusunda sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih süreci başlayacak ve adaylar DGS taban puanlarını inceleyerek 4 yıllık lisans bölümleri için tercihlerini şekillendirecek. 2026 Dikey Geçiş Sınavı'na (2026-DGS) resmi rakamlara göre 239 bin 681 aday başvuru yaptı. Peki DGS tercih kılavuzu 2026 yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı taban puanları ve kontenjanları sorgulama ekranı.