Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Ağustos 2026 Cuma

BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Ağustos 2026 Cuma

10:01, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:01, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Ağustos 2026 Cuma
Bim aktüel ürün indirim kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Ağustos 2026 Cuma günü satışa çıkacak fırsatlarla alışveriş tutkunlarının gündeminde. 14 Ağustos Cuma BİM'e ne geliyor, BİM aktüel ürünler neler, BİM kataloğunda hangi ürünler var? soruları yeni katalogla birlikte yanıt buldu. BİM'in Cuma aktüel kataloğunda giyim ve tekstil ürünlerinden mutfak gereçlerine, ev ihtiyaçlarından çeşitli günlük kullanım ürünlerine kadar birçok seçenek yer alıyor. BİM indirimli ürünler hakkında merak edilen ürün ve fiyat detayları, 14-20 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak katalogda görülebiliyor.

BİM market zincirinin merakla beklenen 14 Ağustos Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğu haftanın indirimli fırsatlarını alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor. Müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği katalogda; mutfak gereçlerinden ev tekstiline, küçük ev aletlerinden teknolojik ürünlere ve züccaciye gruplarına kadar pek çok farklı kategoride avantajlı seçenekler yer alıyor. Bütçe dostu fiyatlarıyla her hafta dikkat çeken BİM aktüel kataloğu, hem ev ihtiyaçlarını karşılamak hem de haftanın öne çıkan cazip ürünlerini yakalamak isteyen tüketiciler için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

BİM market zincirinin merakla beklenen 14 Ağustos Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğu haftanın indirimli fırsatlarını alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor. Müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği katalogda; mutfak gereçlerinden ev tekstiline, küçük ev aletlerinden teknolojik ürünlere ve züccaciye gruplarına kadar pek çok farklı kategoride avantajlı seçenekler yer alıyor. Bütçe dostu fiyatlarıyla her hafta dikkat çeken BİM aktüel kataloğu, hem ev ihtiyaçlarını karşılamak hem de haftanın öne çıkan cazip ürünlerini yakalamak isteyen tüketiciler için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

BİM AKTÜEL CUMA KATALOĞU 14 AĞUSTOS

Bonera Tek Fiyat Emaye Tencere Çeşitleri: 899 TL

Emsan Emaye Kızartma Tenceresi (~22 cm / ~4 L): 699 TL

Bonera Wok Tava (~18 cm): 249 TL

Kelepçeli Kek Kalıbı (~26 cm): 229 TL

Chef's Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri: 129 TL

Cam Bardak, Fincan ve Çay Setleri

Paşabahçe Elysia Kase Seti 4'lü (~230 cc): 329 TL

English Home Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı Çeşitleri 2'li (~80 ml): 239 TL

BİM AKTÜEL CUMA KATALOĞU 14 AĞUSTOSBonera Tek Fiyat Emaye Tencere Çeşitleri: 899 TLEmsan Emaye Kızartma Tenceresi (~22 cm / ~4 L): 699 TLBonera Wok Tava (~18 cm): 249 TLKelepçeli Kek Kalıbı (~26 cm): 229 TLChef's Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri: 129 TLCam Bardak, Fincan ve Çay SetleriPaşabahçe Elysia Kase Seti 4'lü (~230 cc): 329 TLEnglish Home Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı Çeşitleri 2'li (~80 ml): 239 TL

Keramika Stackable Desenli Fincan (~184 cc): 65 TL

12 Parça Çay Seti (~155 cc): 299 TL

LAV Gravürlü Kulplu Çay Bardağı 3'lü (~250 cc): 125 TL

Antic Su Bardağı 3'lü (~290 cc): 159 TL

Antic Meşrubat Bardağı 3'lü (~335 cc): 179 TL

Standlı Renkli Desenli Kupa Seti 4'lü (~180 cc): 399 TL

Sürahi, Kase ve Cam Sunumluklar

Kapaklı Cam Sürahi (~1400 cc): 149 TL

Kapaklı Cam Sürahi (~1200 cc): 99 TL

Paşabahçe Tokio Kase Seti 2'li (~14 cm): 89 TL

Borcam Kare Fırın Tepsi Seti 2'li: 299 TL

Keramika Stackable Desenli Fincan (~184 cc): 65 TL12 Parça Çay Seti (~155 cc): 299 TLLAV Gravürlü Kulplu Çay Bardağı 3'lü (~250 cc): 125 TLAntic Su Bardağı 3'lü (~290 cc): 159 TLAntic Meşrubat Bardağı 3'lü (~335 cc): 179 TLStandlı Renkli Desenli Kupa Seti 4'lü (~180 cc): 399 TLSürahi, Kase ve Cam SunumluklarKapaklı Cam Sürahi (~1400 cc): 149 TLKapaklı Cam Sürahi (~1200 cc): 99 TLPaşabahçe Tokio Kase Seti 2'li (~14 cm): 89 TLBorcam Kare Fırın Tepsi Seti 2'li: 299 TL

Gravürlü Cam Saklama Kabı (~215 cc): 39 TL

Rakle Desenli Cam Çerezlik/Kase (~200 cc): 29 TL

Glass in Love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 3'lü (~270 ml): 179 TL

Colorina Gravürlü Cam Kayık Kase (~23 cm): 89 TL

Mutfak & Banyo Aksesuarları

Glass in Love Kaşıklı Cam Baharatlık (~300 ml): 39 TL

Okyanus Home Cam Sıvı Sabunluk (~500 cc): 75 TL

Borosilikat Cam Pipet ve Fırça Seti (6 Pipet + 2 Temizleme Fırçası): 49 TL

Gravürlü Cam Saklama Kabı (~215 cc): 39 TLRakle Desenli Cam Çerezlik/Kase (~200 cc): 29 TLGlass in Love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 3'lü (~270 ml): 179 TLColorina Gravürlü Cam Kayık Kase (~23 cm): 89 TLMutfak &amp; Banyo AksesuarlarıGlass in Love Kaşıklı Cam Baharatlık (~300 ml): 39 TLOkyanus Home Cam Sıvı Sabunluk (~500 cc): 75 TLBorosilikat Cam Pipet ve Fırça Seti (6 Pipet + 2 Temizleme Fırçası): 49 TL

Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri: 29 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı Seti (5'li): 99 TL

Hobby Life Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri (~600 ml): 49 TL

Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Gereçleri: 119 TL

Desenli Plastik Tepsi Çeşitleri (~21x31 cm / ~31 cm): 89 TL

Limon Sıkacaklı Süzgeç Seti (4 Parça, ~4 L): 179 TL

Ekmek/Meyve Sepeti: 69 TL

Yiyecek Saklama/Taşıma Kabı (3'lü): 159 TL

Fanus Sunumluk (2'li): 199 TL

Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri: 29 TLDikdörtgen Saklama Kabı Seti (5'li): 99 TLHobby Life Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri (~600 ml): 49 TLHobby Life Tek Fiyat Mutfak Gereçleri: 119 TLDesenli Plastik Tepsi Çeşitleri (~21x31 cm / ~31 cm): 89 TLLimon Sıkacaklı Süzgeç Seti (4 Parça, ~4 L): 179 TLEkmek/Meyve Sepeti: 69 TLYiyecek Saklama/Taşıma Kabı (3'lü): 159 TLFanus Sunumluk (2'li): 199 TL

Borasilikat Cam Yoğurt Süzme Aparatı (~2,2 L): 299 TL

Okyanus Home Hazneli Rende: 229 TL

Düzenleyici, Sepet ve Ev Gereçleri

Plastik Raf Ünitesi (3 Katlı): 299 TL

Duvar Organizeri (2'li): 119 TL

Çok Amaçlı Sepet (~5 L): 75 TL

Çok Amaçlı Sepet (~8 L): 89 TL

Çöp Kutusu (~5 L): 109 TL

15 Bölmeli Organizer: 89 TL

Askı Seti (5'li): 65 TL

Çamaşır ve Ütü Grubu

Casilda Home Ütü Masası (~38x141x92 cm): 949 TL

Casilda Home Kelebek Kurutmalık (~61,5x183x123 cm): 749 TL

Desenli Ütü Masası Kılıfı (~50x140 cm): 99 TL

Borasilikat Cam Yoğurt Süzme Aparatı (~2,2 L): 299 TLOkyanus Home Hazneli Rende: 229 TLDüzenleyici, Sepet ve Ev GereçleriPlastik Raf Ünitesi (3 Katlı): 299 TLDuvar Organizeri (2'li): 119 TLÇok Amaçlı Sepet (~5 L): 75 TLÇok Amaçlı Sepet (~8 L): 89 TLÇöp Kutusu (~5 L): 109 TL15 Bölmeli Organizer: 89 TLAskı Seti (5'li): 65 TLÇamaşır ve Ütü GrubuCasilda Home Ütü Masası (~38x141x92 cm): 949 TLCasilda Home Kelebek Kurutmalık (~61,5x183x123 cm): 749 TLDesenli Ütü Masası Kılıfı (~50x140 cm): 99 TL

Keten Efektli Erkek Pantolon: 299 TL

Flamlı Keten Erkek Şort: 239 TL

Dokuma Viskon Kapri: 279 TL

Kadın Askılı Bralet: 169 TL

Erkek Boxer (2'li): 149 TL

Kadın Patik Çorap (5'li): 85 TL

Desenli Kadın Soket Çorap: 69 TL

Kadın / Erkek Çorap Çeşitleri: 20 TL

Ev Tekstili ve Düzenleyiciler

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 349 TL

Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 249 TL

Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi: 89 TL

Banyo Paspas Seti: 329 TL

Tüylü Halı (~100x150 cm): 469 TL

Valiz Organizer Set (6'lı): 135 TL

Pvc Masa Örtüsü (~137x180 cm): 169 TL

Peşkir Kurulama Bezi (3'lü, ~30x50 cm): 49 TL

Dikiş ve Ütü Malzemeleri

Oltalı Dikiş İpliği (~5000m/Adet): 55 TL

Keten Efektli Erkek Pantolon: 299 TLFlamlı Keten Erkek Şort: 239 TLDokuma Viskon Kapri: 279 TLKadın Askılı Bralet: 169 TLErkek Boxer (2'li): 149 TLKadın Patik Çorap (5'li): 85 TLDesenli Kadın Soket Çorap: 69 TLKadın / Erkek Çorap Çeşitleri: 20 TLEv Tekstili ve DüzenleyicilerMolinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 349 TLMolinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 249 TLMolinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi: 89 TLBanyo Paspas Seti: 329 TLTüylü Halı (~100x150 cm): 469 TLValiz Organizer Set (6'lı): 135 TLPvc Masa Örtüsü (~137x180 cm): 169 TLPeşkir Kurulama Bezi (3'lü, ~30x50 cm): 49 TLDikiş ve Ütü MalzemeleriOltalı Dikiş İpliği (~5000m/Adet): 55 TL

Yassı Lastik (~5 m): 59 TL

Lastik (3cm ~10 mt): 155 TL

Üçbaşak Dikiş İpi (~900 mt): 139 TL

Altın Başak 10'lu Dikiş Seti: 169 TL

Teflon Ütü Altlığı: 95 TL

Yassı Lastik (~5 m): 59 TLLastik (3cm ~10 mt): 155 TLÜçbaşak Dikiş İpi (~900 mt): 139 TLAltın Başak 10'lu Dikiş Seti: 169 TLTeflon Ütü Altlığı: 95 TL
Başlıklar :BİMBİM aktüelBİM indirmlerBİM kataloğu
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026