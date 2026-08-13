BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Ağustos 2026 Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Ağustos 2026 Cuma günü satışa çıkacak fırsatlarla alışveriş tutkunlarının gündeminde. 14 Ağustos Cuma BİM'e ne geliyor, BİM aktüel ürünler neler, BİM kataloğunda hangi ürünler var? soruları yeni katalogla birlikte yanıt buldu. BİM'in Cuma aktüel kataloğunda giyim ve tekstil ürünlerinden mutfak gereçlerine, ev ihtiyaçlarından çeşitli günlük kullanım ürünlerine kadar birçok seçenek yer alıyor. BİM indirimli ürünler hakkında merak edilen ürün ve fiyat detayları, 14-20 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak katalogda görülebiliyor.
BİM market zincirinin merakla beklenen 14 Ağustos Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğu haftanın indirimli fırsatlarını alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor. Müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği katalogda; mutfak gereçlerinden ev tekstiline, küçük ev aletlerinden teknolojik ürünlere ve züccaciye gruplarına kadar pek çok farklı kategoride avantajlı seçenekler yer alıyor. Bütçe dostu fiyatlarıyla her hafta dikkat çeken BİM aktüel kataloğu, hem ev ihtiyaçlarını karşılamak hem de haftanın öne çıkan cazip ürünlerini yakalamak isteyen tüketiciler için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.
BİM AKTÜEL CUMA KATALOĞU 14 AĞUSTOS
Bonera Tek Fiyat Emaye Tencere Çeşitleri: 899 TL
Emsan Emaye Kızartma Tenceresi (~22 cm / ~4 L): 699 TL
Bonera Wok Tava (~18 cm): 249 TL
Kelepçeli Kek Kalıbı (~26 cm): 229 TL
Chef's Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri: 129 TL
Cam Bardak, Fincan ve Çay Setleri
Paşabahçe Elysia Kase Seti 4'lü (~230 cc): 329 TL
English Home Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı Çeşitleri 2'li (~80 ml): 239 TL
Keramika Stackable Desenli Fincan (~184 cc): 65 TL
12 Parça Çay Seti (~155 cc): 299 TL
LAV Gravürlü Kulplu Çay Bardağı 3'lü (~250 cc): 125 TL
Antic Su Bardağı 3'lü (~290 cc): 159 TL
Antic Meşrubat Bardağı 3'lü (~335 cc): 179 TL
Standlı Renkli Desenli Kupa Seti 4'lü (~180 cc): 399 TL
Sürahi, Kase ve Cam Sunumluklar
Kapaklı Cam Sürahi (~1400 cc): 149 TL
Kapaklı Cam Sürahi (~1200 cc): 99 TL
Paşabahçe Tokio Kase Seti 2'li (~14 cm): 89 TL
Borcam Kare Fırın Tepsi Seti 2'li: 299 TL
Gravürlü Cam Saklama Kabı (~215 cc): 39 TL
Rakle Desenli Cam Çerezlik/Kase (~200 cc): 29 TL
Glass in Love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 3'lü (~270 ml): 179 TL
Colorina Gravürlü Cam Kayık Kase (~23 cm): 89 TL
Mutfak & Banyo Aksesuarları
Glass in Love Kaşıklı Cam Baharatlık (~300 ml): 39 TL
Okyanus Home Cam Sıvı Sabunluk (~500 cc): 75 TL
Borosilikat Cam Pipet ve Fırça Seti (6 Pipet + 2 Temizleme Fırçası): 49 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri: 29 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı Seti (5'li): 99 TL
Hobby Life Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri (~600 ml): 49 TL
Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Gereçleri: 119 TL
Desenli Plastik Tepsi Çeşitleri (~21x31 cm / ~31 cm): 89 TL
Limon Sıkacaklı Süzgeç Seti (4 Parça, ~4 L): 179 TL
Ekmek/Meyve Sepeti: 69 TL
Yiyecek Saklama/Taşıma Kabı (3'lü): 159 TL
Fanus Sunumluk (2'li): 199 TL
Borasilikat Cam Yoğurt Süzme Aparatı (~2,2 L): 299 TL
Okyanus Home Hazneli Rende: 229 TL
Düzenleyici, Sepet ve Ev Gereçleri
Plastik Raf Ünitesi (3 Katlı): 299 TL
Duvar Organizeri (2'li): 119 TL
Çok Amaçlı Sepet (~5 L): 75 TL
Çok Amaçlı Sepet (~8 L): 89 TL
Çöp Kutusu (~5 L): 109 TL
15 Bölmeli Organizer: 89 TL
Askı Seti (5'li): 65 TL
Çamaşır ve Ütü Grubu
Casilda Home Ütü Masası (~38x141x92 cm): 949 TL
Casilda Home Kelebek Kurutmalık (~61,5x183x123 cm): 749 TL
Desenli Ütü Masası Kılıfı (~50x140 cm): 99 TL
Keten Efektli Erkek Pantolon: 299 TL
Flamlı Keten Erkek Şort: 239 TL
Dokuma Viskon Kapri: 279 TL
Kadın Askılı Bralet: 169 TL
Erkek Boxer (2'li): 149 TL
Kadın Patik Çorap (5'li): 85 TL
Desenli Kadın Soket Çorap: 69 TL
Kadın / Erkek Çorap Çeşitleri: 20 TL
Ev Tekstili ve Düzenleyiciler
Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 349 TL
Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 249 TL
Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi: 89 TL
Banyo Paspas Seti: 329 TL
Tüylü Halı (~100x150 cm): 469 TL
Valiz Organizer Set (6'lı): 135 TL
Pvc Masa Örtüsü (~137x180 cm): 169 TL
Peşkir Kurulama Bezi (3'lü, ~30x50 cm): 49 TL
Dikiş ve Ütü Malzemeleri
Oltalı Dikiş İpliği (~5000m/Adet): 55 TL
Yassı Lastik (~5 m): 59 TL
Lastik (3cm ~10 mt): 155 TL
Üçbaşak Dikiş İpi (~900 mt): 139 TL
Altın Başak 10'lu Dikiş Seti: 169 TL
Teflon Ütü Altlığı: 95 TL
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