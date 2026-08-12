Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Tur için hangi sonuç yeterli?
Beşiktaş-Hradec Kralove maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında ilk maçtaki 1-0’lık avantajını koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefleyen Beşiktaş, 13 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda Çekya temsilcisi Hradec Kralove’yi konuk edecek. Peki Beşiktaş-Hradec Kralove maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, siyah-beyazlılarda kimler forma giyemeyecek? İşte maçın canlı yayın bilgileri, hakemi, cezalı oyuncusu ve karşılaşma öncesi öne çıkan tüm detaylar.
Beşiktaş-Hradec Kralove maçı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 13 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, saat 20.00’de başlayacak ve S Sport’tan canlı yayınlanacak mücadelede play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.
Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş-Hradec Kralove maçı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 13 Ağustos 2026 Perşembe günü İstanbul’da oynanacak. Beşiktaş, ilk karşılaşmada 1-0 mağlup ettiği Çekya temsilcisini Tüpraş Stadyumu’nda konuk edecek.
Siyah-beyazlıların play-off turuna yükselme mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Maça ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:
Maç: Beşiktaş-Hradec Kralove
Organizasyon: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşı
Tarih: 13 Ağustos 2026 Perşembe
Saat: 20.00
Stadyum: Tüpraş Stadyumu
Yayın: S Sport
İlk maç: Hradec Kralove 0-1 Beşiktaş
İlk maçtaki avantajını korumak istiyor
Beşiktaş, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 10 kişi tamamlamasına rağmen 1-0 kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etti. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önündeki ikinci mücadeleden istediği sonucu alarak UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.
Beşiktaş, bu sezon çıktığı üç resmi karşılaşmada da rakiplerine gol izni vermedi. Siyah-beyazlılar Midtjylland karşısında oynadığı iki maçı 1-0 ve 2-0, Hradec Kralove karşısındaki ilk mücadeleyi ise 1-0 kazandı.
Takım savunmasının yanı sıra Tiago Djalo ve Emirhan Topçu’nun performansı ile kaleci Alexander Nübel’in kurtarışları, Beşiktaş’ın üç resmi maçta da kalesini gole kapatmasında öne çıkan unsurlar oldu.
Kassoum Ouattara rövanşta forma giyemeyecek
Beşiktaş’ta karşılaşma öncesindeki tek eksik Kassoum Ouattara olacak. İlk maçın 71. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ouattara, cezası nedeniyle rövanş karşılaşmasında görev yapamayacak.
Maçı Urs Schnyder yönetecek
Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Urs Schnyder düdük çalacak.
Schnyder’in yardımcılıklarını Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sven Wolfensberger olurken VAR görevini Lukas Fahndrich, AVAR görevini ise Michele Schmölzer üstlenecek.
Beşiktaş Avrupa kupalarında 262. maçına çıkacak
Beşiktaş, Hradec Kralove karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 262. maçını oynayacak. Siyah-beyazlılar daha önce çıktığı 261 Avrupa kupası karşılaşmasında 100 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş bu karşılaşmalarda 352 gol atarken kalesinde 395 gol gördü.
Avrupa’da iç sahadaki 131. karşılaşma
Siyah-beyazlılar Avrupa kupalarında bugüne kadar sahasında 130 karşılaşmaya çıktı. Beşiktaş bu maçların 65’ini kazanırken 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı.
İstanbul’da oynadığı Avrupa kupası karşılaşmalarında 201 gol kaydeden Beşiktaş, rakiplerinin 150 golüne engel olamadı. Hradec Kralove mücadelesi, siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki 131. iç saha maçı olacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde 137. maç
Beşiktaş, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 136 karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlı ekip bu maçlarda 60 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet elde etti.
Hradec Kralove karşılaşması Beşiktaş’ın organizasyondaki 137. müsabakası olacak.
Çekya takımlarıyla 8. kez karşılaşacak
Beşiktaş, Hradec Kralove rövanşıyla birlikte Çekya temsilcilerine karşı 8. maçına çıkacak.
Siyah-beyazlılar, Çekya ekipleriyle ilk olarak 2002-2003 sezonunda Slavia Prag’a karşı mücadele etti. Beşiktaş daha sonraki yıllarda Sparta Prag ve Viktoria Plzen ile karşılaşırken son olarak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk maçında Hradec Kralove’yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş’ın Çekya ekiplerine karşı önceki maçlarından öne çıkan sonuçlar şöyle:
Slavia Prag karşısında İstanbul’da 4-2 galibiyet, deplasmanda 1-0 mağlubiyet
Sparta Prag karşısında İstanbul’da 1-0 galibiyet, deplasmanda 2-1 mağlubiyet
Viktoria Plzen karşısında İstanbul’da 3-0 galibiyet, deplasmanda 1-1 beraberlik
Hradec Kralove karşısında deplasmanda 1-0 galibiyet
Tur halinde rakip Kauno Zalgiris
Beşiktaş’ın Hradec Kralove engelini geçerek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselmesi halinde rakibi Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris olacak.
Kauno Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb karşısında ilk maçı 5-0, rövanşı ise 2-1 kaybetti.
Elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove’ye elenmesi durumunda Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi play-off turunda sürdürecek.
Siyah-beyazlıların bu senaryodaki rakibi Panathinaikos olacak.
Beşiktaş’ın UEFA listesi
Beşiktaş’ın Hradec Kralove karşılaşmaları için UEFA’ya bildirdiği kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy.
Beşiktaş, ilk maçtan taşıdığı 1-0’lık avantajla Tüpraş Stadyumu’ndaki rövanşa çıkacak. Siyah-beyazlıların hedefi Hradec Kralove karşısında turu geçerek UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasına yükselmek.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.