Araç sahipleri bu haberi bekliyor: Akaryakıta ÖTV indirimi gelecek mi? 12 Ağustos benzin ve motorin indirimi son gelişmeler
Akaryakıta ÖTV indirimi var mı, motorine indirim gelecek mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın motorin üzerinden alınan ÖTV’ye ilişkin düzenleme hazırlığını tamamladığı iddia edilirken, gözler bu gece Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen karara çevrildi. Benzine gelen 1,56 TL’lik zammın ardından araç sahipleri motorin ve benzin fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. İşte 12 Ağustos 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile motorinde beklenen ÖTV düzenlemesine ilişkin son gelişmeler.
Motorinde ÖTV düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlıklarını tamamladığı iddia edildi. Bu gece Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen düzenlemenin motorin fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise kararın ayrıntılarıyla netleşecek.
Motorinde ÖTV düzenlemesi için gözler Resmi Gazete’de
Motorinde ÖTV düzenlemesi gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) ilişkin çalışmasını tamamladığı iddia edilirken, düzenlemenin 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin beklendiği belirtildi.
Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde motorinden alınan ÖTV tutarında değişikliğe gidilecek. Yeni uygulamanın pompa fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı ise düzenlemenin ayrıntılarının açıklanmasının ardından belli olacak.
Motorin fiyatlarındaki maliyet baskısının azaltılması hedefleniyor
Küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından gündeme gelen çalışmayla motorin fiyatları üzerindeki maliyet baskısının hafifletilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.
ÖTV tutarında yapılacak değişiklikle akaryakıt fiyatlarındaki artışların vatandaşlar ve taşımacılık sektörü üzerindeki etkisinin azaltılması hedefleniyor.
Eşel Mobil Sistemi yeniden gündemde
NTV’de yer alan habere göre, küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Eşel Mobil Sistemi’ni devreye aldığı belirtildi. Yeni ÖTV düzenlemesiyle söz konusu uygulamanın desteklenmesinin planlandığı aktarıldı.
Bu kapsamda uluslararası piyasalardaki fiyat artışlarının pompa fiyatlarına doğrudan yansımasının sınırlandırılması hedefleniyor.
Motorine indirim gelecek mi?
Düzenlemenin motorin fiyatlarında doğrudan ne kadarlık bir değişiklik oluşturacağı henüz netleşmedi. ÖTV tutarı ve uygulamanın kapsamına ilişkin ayrıntıların Resmi Gazete’de yayımlanması halinde pompa fiyatlarına etkisi de ortaya çıkacak.
Bu nedenle mevcut bilgiler, motorinde belirli bir tutarda indirimin kesinleştiği anlamına gelmiyor.
Öne çıkan gelişmeler şöyle:
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın motorin ÖTV’sine ilişkin çalışmasını tamamladığı iddia edildi.
Düzenlemenin bu gece Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.
Motorinden alınan ÖTV tutarında değişiklik yapılması gündemde.
Düzenlemenin motorin pompa fiyatlarına etkisi henüz netleşmedi.
Çalışmayla akaryakıt fiyatlarındaki maliyet baskısının azaltılması hedefleniyor.
Benzine 1,56 TL zam gelmişti
Motorine ilişkin düzenleme beklenirken benzin fiyatlarında ise artış yaşandı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,56 TL zam yansıtıldı.
Son artışın ardından bazı illerde benzinin litre fiyatı 73 TL seviyesine yaklaştı.
Akaryakıt fiyatları 12 Ağustos 2026
12 Ağustos 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de açıklanan benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 69,92 TL
Motorin: 80,07 TL
LPG: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 69,77 TL
Motorin: 79,93 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 70,89 TL
Motorin: 81,19 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 71,17 TL
Motorin: 81,46 TL
LPG: 33,79 TL
Motorin fiyatlarında son durum Resmi Gazete sonrası netleşecek
Motorinde ÖTV düzenlemesine ilişkin beklentiler sürerken, uygulamanın kapsamı ve motorin fiyatlarına olası etkisi henüz kesinleşmiş değil. Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanması halinde ÖTV’de yapılacak değişikliğin ayrıntıları ve pompa fiyatlarına yansıması netlik kazanacak.
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