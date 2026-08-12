Araç sahipleri bu haberi bekliyor: Akaryakıta ÖTV indirimi gelecek mi? 12 Ağustos benzin ve motorin indirimi son gelişmeler

12 Ağustos 2026 maç programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Konferans Ligi'nde kim kimle oynuyor?

12 Ağustos 2026 maç programı, “Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arayan futbolseverlerin gündeminde. UEFA Süper Kupa’da Paris Saint-Germain ile Aston Villa’nın karşı karşıya geleceği günde UEFA Avrupa Konferans Ligi ve kulüp hazırlık maçları da oynanacak; günün tüm maçları, başlama saatleri ve yayın bilgileri haberimizde.