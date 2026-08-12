Televizyonda TKGS sorgulama nasıl yapılır?





Bir televizyonun TKGS desteğine sahip olup olmadığını kontrol etmek için cihazın kanal, yayın veya uydu ayarlarının incelenmesi gerekiyor. Menü isimleri televizyonun marka ve modeline göre farklılık gösterebilir.





Genellikle şu adımlar izlenebilir:





Kumandadan Menü veya Ayarlar bölümünü açın.

Kanal, Yayın, Kurulum veya Uydu Ayarları menüsüne girin.

TKGS, TKGS Ayarları veya Türksat Kanal Güncelleme seçeneğini arayın.

TKGS seçeneği bulunuyorsa ilgili güncelleme ayarlarını kontrol edin.

Otomatik güncelleme seçeneği varsa aktif olup olmadığını inceleyin.





TKGS seçeneğinin menüde görülmemesi, cihazın sistemi kesin olarak desteklemediği anlamına gelmeyebilir. Bu nedenle televizyon veya uydu alıcısının kullanım kılavuzundan modelin TKGS desteğinin ayrıca kontrol edilmesi gerekir.