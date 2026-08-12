Televizyonda kanallar kaybolduysa bu ayarı kontrol edin: TKGS ne işe yarıyor?
TKGS nedir, ne işe yarar ve televizyonda nasıl açılır? Türksat Kanal Güncelleme Sistemi, uyumlu Smart TV ve uydu alıcılarında değişen kanal frekanslarını, yeni eklenen yayınları ve güncel kanal bilgilerini otomatik olarak cihaza aktarabiliyor. Televizyonda “sinyal yok”, “kanal bulunamadı” uyarısı gören veya bazı kanalları kaybolan kullanıcılar için TKGS sorgulama, otomatik frekans güncelleme, kanal ayarları ve TKGS çalışmıyorsa uygulanabilecek adımları derledik.
TKGS nedir sorusu, televizyonda bazı kanalların kaybolması veya frekans değişikliklerinin ardından yeniden gündeme geliyor. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi, uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında kanal bilgilerini güncelleyerek manuel frekans ayarı ihtiyacını azaltıyor.
TKGS nedir?
TKGS nedir? Türksat Kanal Güncelleme Sistemi'nin kısaltması olan TKGS, Türksat uyduları üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanallarına ait güncel bilgilerin uyumlu Smart TV ve uydu alıcılarına aktarılmasını sağlayan bir sistemdir.
Kanal frekanslarının değişmesi, yeni kanalların yayına başlaması veya bazı yayınların sona ermesi televizyonlardaki kanal listelerini etkileyebiliyor. TKGS, bu değişikliklerin desteklenen cihazlara aktarılmasını sağlayarak kullanıcıların kanal listesini güncel tutmasına yardımcı oluyor.
Türksat, TKGS hizmetini 2013 yılında devreye aldığını ve çok sayıda uydu alıcısı ile Smart TV üreticisinin ürünlerini sistemle uyumlu hale getirdiğini belirtiyor.
TKGS ne işe yarar?
TKGS'nin temel işlevi, Türksat tarafından sağlanan güncel kanal bilgilerinin uyumlu cihazlara aktarılmasıdır. Böylece frekans değişikliği veya yeni kanal eklenmesi gibi durumlarda her kanal için ayrı ayrı manuel işlem yapılması gerekmeyebilir.
TKGS'nin kullanıcıya sağladığı başlıca işlevler şöyle:
- Yeni eklenen kanallara daha kolay erişilmesini sağlar.
- Frekans değişikliklerini manuel olarak takip etme ihtiyacını azaltır.
- Kanal listesinin güncel tutulmasına yardımcı olur.
- Her değişiklik sonrasında yeniden uzun süreli kanal taraması yapılması ihtiyacını azaltabilir.
- Desteklenen cihazlarda kanal listesi ve kişisel tercihlerin yönetimini kolaylaştırabilir.
Televizyonda TKGS sorgulama nasıl yapılır?
Bir televizyonun TKGS desteğine sahip olup olmadığını kontrol etmek için cihazın kanal, yayın veya uydu ayarlarının incelenmesi gerekiyor. Menü isimleri televizyonun marka ve modeline göre farklılık gösterebilir.
Genellikle şu adımlar izlenebilir:
- Kumandadan Menü veya Ayarlar bölümünü açın.
- Kanal, Yayın, Kurulum veya Uydu Ayarları menüsüne girin.
- TKGS, TKGS Ayarları veya Türksat Kanal Güncelleme seçeneğini arayın.
- TKGS seçeneği bulunuyorsa ilgili güncelleme ayarlarını kontrol edin.
- Otomatik güncelleme seçeneği varsa aktif olup olmadığını inceleyin.
TKGS seçeneğinin menüde görülmemesi, cihazın sistemi kesin olarak desteklemediği anlamına gelmeyebilir. Bu nedenle televizyon veya uydu alıcısının kullanım kılavuzundan modelin TKGS desteğinin ayrıca kontrol edilmesi gerekir.
TKGS ile kanal frekansı nasıl güncellenir?
TKGS destekli cihazlarda sistem etkinleştirildiğinde kanal bilgilerinin güncellenmesi için frekans değerlerinin her seferinde elle girilmesi gerekmeyebilir.
Türksat'ın sağladığı kanal verilerini takip eden uyumlu televizyon veya uydu alıcısı, frekans değişikliklerini ve yeni kanal bilgilerini kanal listesine aktarabilir.
Bu nedenle cihazında TKGS seçeneği bulunan kullanıcıların öncelikle sistemin açık olup olmadığını ve kanal güncelleme ayarlarını kontrol etmesi önem taşıyor.
TKGS güncelleme modları nelerdir?
TKGS'nin çalışma biçimi televizyon veya uydu alıcısının üreticisine ve cihaz yazılımına göre değişebiliyor. Bazı cihazlarda kanal bilgileri otomatik olarak güncellenirken bazı modellerde güncelleme işleminin kullanıcı tarafından başlatılması gerekebiliyor.
Kullanıcıların cihaz menüsünde karşılaşabileceği seçenekler arasında:
Otomatik TKGS güncellemesi
Manuel TKGS güncellemesi başlatma
Kanal listesi güncelleme ayarları
yer alabilir.
TKGS çalışmıyorsa ne yapılmalı?
TKGS açık olmasına rağmen kanallar güncellenmiyorsa öncelikle televizyon veya uydu alıcısının TKGS ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Sorunun devam etmesi halinde şu adımlar uygulanabilir:
- TKGS özelliğinin açık olduğundan emin olun.
- Uydu sinyalinin normal şekilde alınıp alınmadığını kontrol edin.
- Televizyonu veya uydu alıcısını yeniden başlatın.
- TKGS menüsünde manuel güncelleme seçeneği bulunuyorsa işlemi başlatın.
- Cihaz yazılımının güncel olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazın kullanım kılavuzundaki kanal güncelleme talimatlarını inceleyin.
TKGS'nin çalışabilmesi için kullanılan televizyonun veya uydu alıcısının sistemi desteklemesi gerekiyor. Türksat'ın kanal güncelleme hizmeti, TKGS uyumlu Smart TV ve uydu alıcılarında kullanılabiliyor.
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