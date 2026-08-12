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Deportivo Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Canlı yayın bilgileri

Deportivo Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Canlı yayın bilgileri

21:57, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 21:57, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Deportivo Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Canlı yayın bilgileri
Deportivo Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Deportivo Real Madrid maçı için geri sayım başladı. 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak hazırlık karşılaşmasının saati, canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'leri futbolseverler tarafından araştırılırken, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı da merak ediliyor. Peki Deportivo - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak mı ve Arda Güler ilk 11'de olacak mı?

Deportivo Real Madrid maçı, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'in karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Deportivo Real Madrid maçı saat kaçta?

Deportivo Real Madrid maçı, 2026-2027 futbol sezonu öncesindeki hazırlık çalışmaları kapsamında 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. İki İspanyol ekibini karşı karşıya getirecek hazırlık müsabakası Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Deportivo ve Real Madrid, karşılaşmada kadrolarındaki son durumu görme ve taktik çalışmalarını sahaya yansıtma fırsatı bulacak.

Maça ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:

  • Maç: Deportivo - Real Madrid
  • Tarih: 12 Ağustos 2026 Çarşamba
  • Saat: 22.00
  • Organizasyon: Hazırlık maçı
  • Yayın: Resmi yayıncı bilgisi açıklanmadı

Deportivo Real Madrid maçı hangi kanalda?

Karşılaşmanın Türkiye'deki veya uluslararası yayıncısına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Real Madrid'in önceki iki hazırlık karşılaşmasının Real Madrid TV (RMTV) üzerinden yayımlanmasının ardından Deportivo maçının da RMTV ve YouTube üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor. Ancak maçın yayın bilgisi henüz kesinleşmiş değil.

DEPORTİVO -REAL MADRİD MAÇI RESMİ YOUTUBE CANLI YAYINI

Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Fiorentina ve Ferencváros ile oynanan karşılaşmalara ilk 11'de başladı.

Bu iki maçtaki performansıyla öne çıkan Arda Güler'in Deportivo karşısında da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Kesin kadro ise maç öncesinde açıklanacak ilk 11 ile belli olacak.

Deportivo ve Real Madrid 11'leri

Karşılaşma öncesinde verilen muhtemel kadrolar şöyle:

Deportivo: Roman, Angelino, Ede, Noubi, Navarro, Carrillo, Soriano, Amatucci, Cruz, Aubameyang, Nsongo

Real Madrid: Lunin, Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Camavinga, Silva, Vinicius, Arda Güler, Diaz, Endrick

Yeni sezon öncesindeki hazırlık sürecini sürdüren iki takımın karşılaşması saat 22.00'de başlayacak. Maçın kesin yayın bilgisi ile resmi ilk 11'lerin müsabaka öncesinde netleşmesi bekleniyor.

Başlıklar :deportivo real madridarda gülerreal madridhazırlık maçı
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