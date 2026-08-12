Öğrenci affı 2026 başvuruları başladı mı, ne zaman? Öğrenci affından kimler yararlanabilir? YÖK başvuru detayları
Öğrenci affı 2026 başvuruları için süreç ve şartlar netleşti. YÖK tarafından açıklanan düzenlemeyle üniversiteyle ilişiği kesilen veya kazandığı programa kayıt yaptıramayanlara yeniden eğitim hakkı tanınırken; başvuru süresi, başvuruların nereye yapılacağı, yatay geçiş imkânı, açıköğretim hakkı ve aftan yararlanamayacak kişilere ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Peki, öğrenci affı başvuruları ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek ve başvuru şartları neler?
Öğrenci affı 2026 düzenlemesiyle, yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen veya kazandığı programa kayıt yaptırmayanlara yeniden öğrenim hakkı tanındı. Başvurular kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna yapılacak.
Öğrenci affı 2026 kimleri kapsıyor?
Öğrenci affı 2026 kapsamında, yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen veya bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazandığı hâlde kayıt yaptırmayanlara yeniden öğrenim hakkı verildi. 7592 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle başvuru süreci de şekillendi.
Düzenleme; hazırlık, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim kademelerini kapsıyor. Kanunda belirtilen istisnalar dışında, kendi isteğiyle üniversiteden ayrılanlar dâhil olmak üzere yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilenler haktan yararlanabilecek.
Bir yükseköğretim programını kazandığı hâlde kayıt yaptırmayan adaylar da düzenleme kapsamında yeniden öğrenim hakkı elde edebilecek.
Öğrenci affı başvuruları ne zaman ve nereye yapılacak?
Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurular, öğrencinin ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı ilgili yükseköğretim kurumuna yapılacak.
Başvuru ve eğitim sürecine ilişkin temel bilgiler şöyle:
Başvuru süresi: Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay
Başvuru yeri: İlişiğin kesildiği veya kayıt hakkının kazanıldığı yükseköğretim kurumu
Öğrenime başlangıç: 2026-2027 eğitim öğretim yılı
Askerlik görevini yapanlar: Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevinde bulunanlar, terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurabilecek
Yatay geçiş hakkı da tanındı
Öğrenci statüsünü yeniden kazananlara belirli koşullarda yatay geçiş imkânı da sağlanacak. Buna göre öğrenciler, ÖSYS veya YKS puanlarının üniversiteye giriş yaptıkları yıl itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanını karşılaması hâlinde yatay geçiş talebinde bulunabilecek.
Farklı programlara yapılacak yatay geçişlerde ise ilgili yükseköğretim kurumunun kontenjanı ile fiziki imkânları dikkate alınacak.
Açıköğretim programlarına geçiş mümkün olacak
Düzenlemeden yararlanan öğrenciler, talep etmeleri hâlinde açıköğretim programlarına da yatay geçiş yapabilecek.
Bu kapsamda;
Anadolu Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi,
Atatürk Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi
bünyesindeki eşdeğer açıköğretim ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş imkânı sağlanacak.
Geçişlerin nasıl uygulanacağına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek.
Öğrenci affından kimler yararlanamayacak?
Düzenlemede bazı suçlardan mahkûm olanlar ile belirli gerekçelerle üniversiteyle ilişiği kesilenler kapsam dışında bırakıldı.
Buna göre;
terör,
kasten öldürme,
işkence,
eziyet,
cinsel saldırı,
çocukların cinsel istismarı,
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
suçlarından mahkûm olanlar öğrenci affından yararlanamayacak.
Sahte belge kullanımı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçları ile terör örgütleri veya Millî Güvenlik Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı ve oluşumlarla irtibat gerekçesiyle ilişiği kesilenler de düzenlemenin dışında tutulacak.
Hangi yükseköğretim kurumları kapsam dışında?
Özel kanun hükümlerine tabi bazı yükseköğretim kurumları öğrenci affı düzenlemesine dâhil edilmeyecek.
Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Millî Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve enstitüler düzenlemenin kapsamı dışında bulunuyor.
Son sınıf öğrencilerine iki ek sınav hakkı
Düzenlemeyle birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44'üncü maddesinde de değişiklik yapıldı. Azami öğrenim süresini dolduran ve mezuniyet için son sınıfta başarısız dersleri bulunan öğrencilere, intörn eğitimi dönemi hariç olmak üzere iki ek sınav ve tekrar hakkı tanındı.
Uygulamalı eğitime veya intörn eğitimine başlamayan ya da bu eğitimleri tamamlayamayan öğrenciler de eğitimlerini tamamlama imkânından yararlanabilecek. Ara sınıf öğrencileri için ise ek sınav hakkı öngörülmüyor.
Öğrenci affından yararlananların öğrenime 2026-2027 eğitim öğretim yılında başlaması öngörülürken, başvuruların kanunda belirtilen süre içinde ilgili üniversitelere yapılması gerekiyor.
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