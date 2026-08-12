A101 aktüel 13 Ağustos kataloğu indirimli ürünler
A101 13 Ağustos aktüel kataloğu, indirimli ürünleri yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her hafta farklı kategorilerde avantajlı fiyatlar sunan A101’in yeni kataloğunda; elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden ev ve yaşam ürünlerine kadar birçok fırsat raflardaki yerini alıyor. 13 Ağustos 2026 Perşembe günü satışa çıkacak A101 aktüel ürünleri, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Stoklarla sınırlı kampanyalardan yararlanmak isteyenler ise A101 13 Ağustos kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? sorularına yanıt arıyor.
A101 market zincirinin merakla beklenen 13 Ağustos 2026 tarihli yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünler listesinde; televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve mutfak gereçleri gibi temel ev ihtiyaçlarının yanı sıra bütçe dostu gıda ve temizlik ürünleri öne çıkıyor. Mutfaklarda pratiklik sağlayan teknolojik aletlerden ev tekstiline ve dönemsel ihtiyaca yönelik fırsat ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunan 13 Ağustos aktüel kataloğu, avantajlı fiyatlarıyla alışveriş tutkunlarının ve bütçesini korumak isteyen tüketicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 13 AĞUSTOS 2026
VM2 Üç TekerlEkli Moped 69.990 TL
150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL
RS6 Benzinli Motosiklet 44.990 TL
55" Frameless UHD Qled Webos tv 18.499 TL
40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED tv 10.499 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi 14.999 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 65L 8.999 TL
Tezgah Altı Buzdolabı 6.499 TL
Buzdolabı 15.999 TL
20W Hızlı Şarj Aleti 249 TL
Kablosuz Şarjlı Bluetooth Hoparlör 799 TL
20W PD Hızlı Şarj 799 TL
Dijital Çay Makinesi 2.199 TL
Seramik Tabanlı Ütü 899 TL
Stantlı Şarjlı Su Pompası 399 TL
Şarjlı El Süpürgesi 579 TL
Saç Sakal KEsme Makinesi 699 TL
Dikey Şarjlı Süpürge 5.999 TL
10 Parça Porselen Kahvaltı Takımı 899 TL
Yuvarlak Tepsi ve 4'lü Çerezlik 169 TL
Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL
Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti 679 TL
Bambu Çerezlik 199 TL
Pompalı Termos 399 TL
3 Katlı Çok Amaçlı Metal Raf 299 TL
Kaşıklı MÜsli Kabı 119 TL
4'lü Tatlı Tabağı 169 TL
Boyama Seti 159 TL
Defterli Kırtasiye Seti 6 Parça 119 TL
Jumbo Pastel Boya 8'li 99,50 TL
Versatil Kalem 25 TL
Tüylü Çantalı Kırtasiye Seti 169 TL
Ruj Şekilli Silgi 29,50 TL
Abaküslü Yazı Tahtası 159 TL
Kabartmalı Sticker 55 TL
Pedalsız Bin-Git Kepçe 1.999 TL
Oyuncak Yazarkasa Fast Food/Pastane 559 TL
Ksilofonlu Bultak Araba 319 TL
Atlı Karınca Bebek Oyuncağı 249 TL
Sesli Vakum Süpürge 299 TL
Ahşap İlk Uçağım 229 TL
Ahşap Geometrik Bultak 229 TL
10 Parça Porselen Kahvaltı Takımı 899 TL
Yuvarlak Tepsi ve 4'lü Çerezlik 169 TL
Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL
Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti 679 TL
Bambu Çerezlik 199 TL
Pompalı Termos 399 TL
3 Katlı Çok Amaçlı Metal Raf 299 TL
Kaşıklı MÜsli Kabı 119 TL
4'lü Tatlı Tabağı 169 TL
Metal Ayaklı Pelüş Puf 1.299 TL
Makyaj Organizer Seti 3'lü 139 TL
Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL
Pamuklu Halı 100*100 449 TL
Pamuklu 2 Parça Banyo Klozet Takımı 399 TL
Ayçiçek Yağı 1L 119,50 TL
Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı 1L 325 TL
Baldo Pirinç 5 KG 369 TL
Makarna 500g 19,75 TL
Mayalı İtalyan Usulü Pladina 3'lü 74,50 TL
Leke Çıkarıcı 750 ml 99 TL
Cam Temizleyici 750 ml 99 TL
Çamaşır Parfümü 200g 159 TL
Bebek Bezi 340 TL
Yüzey Temizleme Havlusu 100'lü 85 TL
Asılabilir Havlu 250'li 139,50 TL
Metalik Göz Kalemi 129 TL
Stick Allık 199 TL
Glitter Oje 69,50 TL
Çantalı Makyaj Süngeri 3'lü 99,50 TL
ÇAYKUR Altınbaş Çay 500g 199 TL
Toz Şeker 1 KG 52,50 TL
Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 205 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 339 TL
Dondurulmuş Orman Meyveleri 209 TL
Antep Fıstığı Kreması 249 TL
Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 175 TL
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