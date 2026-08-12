A101 aktüel 13 Ağustos kataloğu indirimli ürünler

Ocak 2027 emekli ve memur maaş zammı tablosu: En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar da gündeme geldi. Yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranı emekli maaşlarına yapılacak artışı doğrudan belirlerken, Merkez Bankası’nın beklentileri ile finans kuruluşlarının yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden üç farklı zam senaryosu ortaya çıktı. İşte Ocak 2027 emekli ve memur maaş zammı tablosu.