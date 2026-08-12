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A101 aktüel 13 Ağustos kataloğu indirimli ürünler

A101 aktüel 13 Ağustos kataloğu indirimli ürünler

18:15, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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A101 aktüel 13 Ağustos kataloğu indirimli ürünler

A101 13 Ağustos aktüel kataloğu, indirimli ürünleri yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her hafta farklı kategorilerde avantajlı fiyatlar sunan A101’in yeni kataloğunda; elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden ev ve yaşam ürünlerine kadar birçok fırsat raflardaki yerini alıyor. 13 Ağustos 2026 Perşembe günü satışa çıkacak A101 aktüel ürünleri, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Stoklarla sınırlı kampanyalardan yararlanmak isteyenler ise A101 13 Ağustos kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? sorularına yanıt arıyor.

A101 market zincirinin merakla beklenen 13 Ağustos 2026 tarihli yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünler listesinde; televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve mutfak gereçleri gibi temel ev ihtiyaçlarının yanı sıra bütçe dostu gıda ve temizlik ürünleri öne çıkıyor. Mutfaklarda pratiklik sağlayan teknolojik aletlerden ev tekstiline ve dönemsel ihtiyaca yönelik fırsat ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunan 13 Ağustos aktüel kataloğu, avantajlı fiyatlarıyla alışveriş tutkunlarının ve bütçesini korumak isteyen tüketicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

A101 market zincirinin merakla beklenen 13 Ağustos 2026 tarihli yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünler listesinde; televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve mutfak gereçleri gibi temel ev ihtiyaçlarının yanı sıra bütçe dostu gıda ve temizlik ürünleri öne çıkıyor. Mutfaklarda pratiklik sağlayan teknolojik aletlerden ev tekstiline ve dönemsel ihtiyaca yönelik fırsat ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunan 13 Ağustos aktüel kataloğu, avantajlı fiyatlarıyla alışveriş tutkunlarının ve bütçesini korumak isteyen tüketicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 13 AĞUSTOS 2026

VM2 Üç TekerlEkli Moped 69.990 TL

150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL

RS6 Benzinli Motosiklet 44.990 TL

55" Frameless UHD Qled Webos tv 18.499 TL

40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED tv 10.499 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 14.999 TL

Mekanik Silindirik Termosifon 65L 8.999 TL

Tezgah Altı Buzdolabı 6.499 TL

Buzdolabı 15.999 TL

20W Hızlı Şarj Aleti 249 TL

Kablosuz Şarjlı Bluetooth Hoparlör 799 TL

20W PD Hızlı Şarj 799 TL

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 13 AĞUSTOS 2026VM2 Üç TekerlEkli Moped 69.990 TL150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TLRS6 Benzinli Motosiklet 44.990 TL55" Frameless UHD Qled Webos tv 18.499 TL40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED tv 10.499 TL4 Programlı Bulaşık Makinesi 14.999 TLMekanik Silindirik Termosifon 65L 8.999 TLTezgah Altı Buzdolabı 6.499 TLBuzdolabı 15.999 TL20W Hızlı Şarj Aleti 249 TLKablosuz Şarjlı Bluetooth Hoparlör 799 TL20W PD Hızlı Şarj 799 TL

Dijital Çay Makinesi 2.199 TL

Seramik Tabanlı Ütü 899 TL

Stantlı Şarjlı Su Pompası 399 TL

Şarjlı El Süpürgesi 579 TL

Saç Sakal KEsme Makinesi 699 TL

Dikey Şarjlı Süpürge 5.999 TL

10 Parça Porselen Kahvaltı Takımı 899 TL

Yuvarlak Tepsi ve 4'lü Çerezlik 169 TL

Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL

Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti 679 TL

Bambu Çerezlik 199 TL

Pompalı Termos 399 TL

3 Katlı Çok Amaçlı Metal Raf 299 TL

Kaşıklı MÜsli Kabı 119 TL

4'lü Tatlı Tabağı 169 TL

Boyama Seti 159 TL

Defterli Kırtasiye Seti 6 Parça 119 TL

Jumbo Pastel Boya 8'li 99,50 TL

Versatil Kalem 25 TL

Tüylü Çantalı Kırtasiye Seti 169 TL

Ruj Şekilli Silgi 29,50 TL

Abaküslü Yazı Tahtası 159 TL

Kabartmalı Sticker 55 TL



Dijital Çay Makinesi 2.199 TLSeramik Tabanlı Ütü 899 TLStantlı Şarjlı Su Pompası 399 TLŞarjlı El Süpürgesi 579 TLSaç Sakal KEsme Makinesi 699 TLDikey Şarjlı Süpürge 5.999 TL10 Parça Porselen Kahvaltı Takımı 899 TLYuvarlak Tepsi ve 4'lü Çerezlik 169 TLMini Metal Servis Gereçleri 139 TLKapaklı Metal Saklama Kabı Seti 679 TLBambu Çerezlik 199 TLPompalı Termos 399 TL3 Katlı Çok Amaçlı Metal Raf 299 TLKaşıklı MÜsli Kabı 119 TL4'lü Tatlı Tabağı 169 TLBoyama Seti 159 TLDefterli Kırtasiye Seti 6 Parça 119 TLJumbo Pastel Boya 8'li 99,50 TLVersatil Kalem 25 TLTüylü Çantalı Kırtasiye Seti 169 TLRuj Şekilli Silgi 29,50 TLAbaküslü Yazı Tahtası 159 TLKabartmalı Sticker 55 TL

Pedalsız Bin-Git Kepçe 1.999 TL

Oyuncak Yazarkasa Fast Food/Pastane 559 TL

Ksilofonlu Bultak Araba 319 TL

Atlı Karınca Bebek Oyuncağı 249 TL

Sesli Vakum Süpürge 299 TL

Ahşap İlk Uçağım 229 TL

Ahşap Geometrik Bultak 229 TL

10 Parça Porselen Kahvaltı Takımı 899 TL

Yuvarlak Tepsi ve 4'lü Çerezlik 169 TL

Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL

Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti 679 TL

Bambu Çerezlik 199 TL

Pompalı Termos 399 TL

3 Katlı Çok Amaçlı Metal Raf 299 TL

Kaşıklı MÜsli Kabı 119 TL

4'lü Tatlı Tabağı 169 TL

Pedalsız Bin-Git Kepçe 1.999 TLOyuncak Yazarkasa Fast Food/Pastane 559 TLKsilofonlu Bultak Araba 319 TLAtlı Karınca Bebek Oyuncağı 249 TLSesli Vakum Süpürge 299 TLAhşap İlk Uçağım 229 TLAhşap Geometrik Bultak 229 TL10 Parça Porselen Kahvaltı Takımı 899 TLYuvarlak Tepsi ve 4'lü Çerezlik 169 TLMini Metal Servis Gereçleri 139 TLKapaklı Metal Saklama Kabı Seti 679 TLBambu Çerezlik 199 TLPompalı Termos 399 TL3 Katlı Çok Amaçlı Metal Raf 299 TLKaşıklı MÜsli Kabı 119 TL4'lü Tatlı Tabağı 169 TL

Metal Ayaklı Pelüş Puf 1.299 TL

Makyaj Organizer Seti 3'lü 139 TL

Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL

Pamuklu Halı 100*100 449 TL

Pamuklu 2 Parça Banyo Klozet Takımı 399 TL

Ayçiçek Yağı 1L 119,50 TL

Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı 1L 325 TL

Baldo Pirinç 5 KG 369 TL

Makarna 500g 19,75 TL

Mayalı İtalyan Usulü Pladina 3'lü 74,50 TL

Metal Ayaklı Pelüş Puf 1.299 TLMakyaj Organizer Seti 3'lü 139 TLBambu Çamaşır Sepeti 499 TLPamuklu Halı 100*100 449 TLPamuklu 2 Parça Banyo Klozet Takımı 399 TLAyçiçek Yağı 1L 119,50 TLSoğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı 1L 325 TLBaldo Pirinç 5 KG 369 TLMakarna 500g 19,75 TLMayalı İtalyan Usulü Pladina 3'lü 74,50 TL

Leke Çıkarıcı 750 ml 99 TL

Cam Temizleyici 750 ml 99 TL

Çamaşır Parfümü 200g 159 TL

Bebek Bezi 340 TL

Yüzey Temizleme Havlusu 100'lü 85 TL

Asılabilir Havlu 250'li 139,50 TL

Metalik Göz Kalemi 129 TL

Stick Allık 199 TL

Glitter Oje 69,50 TL

Çantalı Makyaj Süngeri 3'lü 99,50 TL

ÇAYKUR Altınbaş Çay 500g 199 TL

Toz Şeker 1 KG 52,50 TL

Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 205 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 339 TL

Dondurulmuş Orman Meyveleri 209 TL

Antep Fıstığı Kreması 249 TL

Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 175 TL

Leke Çıkarıcı 750 ml 99 TLCam Temizleyici 750 ml 99 TLÇamaşır Parfümü 200g 159 TLBebek Bezi 340 TLYüzey Temizleme Havlusu 100'lü 85 TLAsılabilir Havlu 250'li 139,50 TLMetalik Göz Kalemi 129 TLStick Allık 199 TLGlitter Oje 69,50 TLÇantalı Makyaj Süngeri 3'lü 99,50 TLÇAYKUR Altınbaş Çay 500g 199 TLToz Şeker 1 KG 52,50 TLBulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 205 TLTam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 339 TLDondurulmuş Orman Meyveleri 209 TLAntep Fıstığı Kreması 249 TLTam Kıvamında Homojenize Yoğurt 175 TL
Başlıklar :A101A101 aktüelA101 aktüel kataloğu
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