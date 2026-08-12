BEKÇİ ALIMI SON GELİŞMELER 2026: EGM Bekçi alımı yapılacak mı, başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı?
2026 bekçi alımı yapılacak mı, başvurular ne zaman başlayacak ve adaylarda hangi şartlar aranacak? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından henüz resmî ilan yayımlanmazken; bekçi alımı başvuru tarihleri, askerlik, ikamet, adli sicil, siyasi parti üyeliği ve diğer başvuru kriterlerine ilişkin merak edilen güncel detaylar yakından takip ediliyor.
2026 bekçi alımı için henüz resmi bir başvuru ilanı yayımlanmadı. Adayların merak ettiği ilan takvimi, kontenjanlar ve başvuru ayrıntıları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğünden gelecek açıklamalara çevrildi.
2026 bekçi alımı için resmi ilan yayımlandı mı?
2026 bekçi alımı için henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Emniyet teşkilatında çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev almak isteyen adayların başvuru yapabileceği tarih, kontenjan ve süreç bilgileri açıklanmadı.
Yeni bir alım yapılması durumunda başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve sınav sürecine ilişkin ayrıntıların yetkili kurumlar tarafından duyurulması bekleniyor. Adayların Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili resmî kurumların açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.
2026 bekçi alımı şartları neler?
İçişleri Bakanlığı tarafından çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeye göre erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması gerekiyor. Adayların ayrıca başvuru yapacakları ilin sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet etmesi şartı aranıyor.
Yönetmelikte öne çıkan başvuru kriterleri şöyle:
- Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması,
- Başvuru yapılacak ilde en az bir yıldır ikamet edilmesi,
- Belirli suçlardan hüküm giyilmemiş olması,
- Kamu haklarından mahrum bulunulmaması,
- Silahlı görev yapılmasına engel bir durumun bulunmaması,
- Başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye üye olunmaması.
Başvuru takvimi henüz açıklanmadı
2026 yılına ilişkin bekçi alımı ilanı yayımlanmadığı için başvuruların hangi tarihlerde alınacağı ve kaç kişilik kontenjan açılacağı henüz bilinmiyor.
Başvuru sürecinin başlaması halinde ilan özelindeki yaş, eğitim, fiziki yeterlilik, sınav ve evrak koşullarının resmî duyuruda açıklanması bekleniyor.
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