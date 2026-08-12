BEKÇİ ALIMI SON GELİŞMELER 2026: EGM Bekçi alımı yapılacak mı, başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı?

2026 bekçi alımı için resmi ilan yayımlandı mı?





2026 bekçi alımı için henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Emniyet teşkilatında çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev almak isteyen adayların başvuru yapabileceği tarih, kontenjan ve süreç bilgileri açıklanmadı.





Yeni bir alım yapılması durumunda başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve sınav sürecine ilişkin ayrıntıların yetkili kurumlar tarafından duyurulması bekleniyor. Adayların Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili resmî kurumların açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.